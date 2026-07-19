Витебск накрыло джазовым цунами. Дневники «Славянского базара» – день 6-й

Витебск накрыло джазовым цунами. Если вы думали, что джаз – это что-то для чопорных интеллектуалов в пиджаках, то явно пропустили главный движ сезона. Лучшие виртуозы Беларуси и России сошлись в музыкальном батле. Никаких фонограмм, только живой звук, который пробирает до мурашек и заставляет сердце биться в ритме синкопы.

Наши журналисты не смогли остаться в стороне. Как утверждает Вероника Макаревич, если душа поет, незнание слов песни – лишь повод для импровизации.

Виктория Лихтина, пиар-менеджер фонда Алексея Козлова:

Джазовая музыка вернулась на «Славянский базар», мы надеемся, что это уже станет хорошей традицией и уже не в рамках «Славянского базара» мы создадим здесь фестиваль. Коллективы выступают на всех площадках. Вчера мы на корабликах ездили, сегодня будем на корабликах ездить. Были ретроавтомобили, трамвайчик был. Ну и, собственно, играем на улицах города.

Но джаз – это не только про слушать, это еще и про движение. Пока музыканты выступают на сцене, хореографы устроили под открытым небом танцевальный мастер-класс.