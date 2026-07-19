Анна Сола решила выступить в новом сезоне – узнали про актуальную форму спортсменки

Белорусские биатлонисты готовятся к летнему чемпионату Беларуси. Женская сборная уже провела два учебно-тренировочных сбора: в Раубичах и на выезде в высокогорье. Анна Сола приняла решение выступать в новом сезоне. Мы пригласили ее в студию «Спорттаймера», чтобы поподробнее расспросить, в чем была дилемма и в какой она сейчас форме.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Ты себя ощущаешь звездой? Люди просят автографы, останавливают где-то в городе?

Анна Сола, бронзовый призер чемпионата мира и Европы по биатлону:

Периодически узнают, да. Когда в спортивной форме, то, конечно, узнают намного чаще.

Юлия Силипицкая:

В основном в Раубичах?

Анна Сола:

Нет, это здесь, в Минске, когда делаю тренировки. Когда у нас были шестичасовые тренировки, то, в принципе, обходила пол-Минска. Где-то бежишь, где-то идешь, в основном только в подъем. Цнянку уже обошла многократно.

Юлия Силипицкая:

Ты одна или у вас команда?

Анна Сола:

Нет, я одна делаю тренировки. Первая зона – это как можно медленнее передвигаешься. Это очень объемные тренировки. Сейчас уже объем уменьшается, но увеличивается скорость.

Юлия Силипицкая:

Сейчас новый сезон, лето. Какое самочувствие? Втянулась?

Анна Сола:

Подготовка идет к зимнему сезону. В любом случае ближе к зиме начинаем делать скоростные какие-то тренировки. Скоростные тренировки здесь у нас на уровне ПАНО. Это не максимальная скорость, где-то 60-70 %.