Анна Сола решила выступить в новом сезоне – узнали про актуальную форму спортсменки

Белорусские биатлонисты готовятся к летнему чемпионату Беларуси. Женская сборная уже провела два учебно-тренировочных сбора: в Раубичах и на выезде в высокогорье. Анна Сола приняла решение выступать в новом сезоне. Мы пригласили ее в студию «Спорттаймера», чтобы поподробнее расспросить, в чем была дилемма и в какой она сейчас форме.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Ты себя ощущаешь звездой? Люди просят автографы, останавливают где-то в городе?
Анна Сола, бронзовый призер чемпионата мира и Европы по биатлону:
Периодически узнают, да. Когда в спортивной форме, то, конечно, узнают намного чаще.
Юлия Силипицкая:
В основном в Раубичах?
Анна Сола:
Нет, это здесь, в Минске, когда делаю тренировки. Когда у нас были шестичасовые тренировки, то, в принципе, обходила пол-Минска. Где-то бежишь, где-то идешь, в основном только в подъем. Цнянку уже обошла многократно.
Юлия Силипицкая:
Ты одна или у вас команда?
Анна Сола:
Нет, я одна делаю тренировки. Первая зона – это как можно медленнее передвигаешься. Это очень объемные тренировки. Сейчас уже объем уменьшается, но увеличивается скорость.
Юлия Силипицкая:
Сейчас новый сезон, лето. Какое самочувствие? Втянулась?
Анна Сола:
Подготовка идет к зимнему сезону. В любом случае ближе к зиме начинаем делать скоростные какие-то тренировки. Скоростные тренировки здесь у нас на уровне ПАНО. Это не максимальная скорость, где-то 60-70 %.
Юлия Силипицкая:
К сожалению, пока международная арена для вас не открылась. Это не является препоном желанию?
Анна Сола:
Конечно, на Олимпиаду я очень хотела поехать. Почему-то была уверена, что меня допустят, но, к сожалению, этого не случилось. И, конечно, я немного подрастроилась, потому что очень много ресурсов потратила на этот сезон, чтобы выступить там хорошо. В этом сезоне чувствую себя очень уставшей. И даже думала этот сезон сделать максимально спокойный. Возможно, вообще не участвовать в соревнованиях либо участвовать только в главных стартах.
Все-таки есть шанс. Если нас допускают, хотелось бы, чтобы все-таки к этому сезону было больше спортсменок, которые могли бы представлять Беларусь сразу в более-менее боевом составе. И поэтому, если возвращаемся, нужно сразу возвращаться красиво.
Подробнее в видео.