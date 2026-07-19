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НАТО хоронят без малого 80 лет, но покойник отличается завидным здоровьем – Самарин

19 июля 2026 19:20
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НАТО хоронят без малого 80 лет, но покойник отличается завидным здоровьем – Самарин-2

Стив Самарин, член Республиканской партии США:
НАТО хоронят без малого 80 лет, но покойник отличается завидным здоровьем. Не все так страшно, не все так плохо. Просто создается впечатление: когда там все берут под козырек, то говорят, что мы диктуем, что мы диктаторы, мы говорим свои условия. Когда возникают споры, разногласия, то говорят, что альянс распадается. Вообще намного все сложнее. Хотя, конечно, для европейцев было бы прекрасно, если бы мы ушли.

# Международная политика

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