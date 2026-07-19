15 тысяч на двоих – семейный экипаж комбайна рассказал о зарплате

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.

Из полей уже доносится песня страды-2026, а многие хозяйства страны страдают от неукомплектованности штата комбайнерами. И здесь простая математика. По данным Минсельхозпрода, по всей Беларуси 7 тысяч комбайнов готовы к жатве, плюс грузовики на подвоз и прочая техника. Перевести в человекооборот просто. Да, комбайнеры – штучные спецы, а сезон уборочной краткосрочен. Но есть разные механизмы решения такой кадровой недостачи.

Одно из решений – обучить. При Минсельхозпроде действует Белорусский республиканский учебный центр, где со всей страны сельхозпредприятия могут направить для подготовки и переподготовки механизаторов.

Попасть на курсы можно и в частном порядке. Программы оптимизировали, и в этом году здесь даже наблюдается образовательный бум – 90 желающих уже выпустили, и даже организовалась очередь. 180 до конца года получат необходимые права, а главное, навыки не только управлять техникой, но и понимание, как в случае чего ее починить. Классы оборудованы уникальными тренажерами и лабораториями. Полный алфавит водительских категорий. С – стартовая, она нужна для управления тракторами, и получить ее можно как с нуля, срок обучения 2,5 месяца, так и на базе имеющейся категории B. Тогда курс займет всего три недели.

Елена Володько, заместитель директора Белорусского республиканского учебного центра Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Категория F – комбайн. У нас последняя группа была 17 человек. Если сравнительный анализ проводить, то в том году мы обучили только 12 комбайнеров. На F-категорию чтобы обучиться (это программа переподготовки), необходимо, чтобы первоначально были права тракториста – категория C. Дальше есть категория Е – это экскаватор-погрузчик. На Е-категорию тоже очень много сельхозорганизаций. Тенденция еще такова, что меня очень радует, приходят к нам люди с высшим образованием, инженеры, и садятся и учатся на трактор.

Билетом на сезонную смену работы для жителя Орши стали водительское удостоверение категории F и опыт. Чтобы заработать вдвойне, комбайнер на основном месте работы, а это сфера энергетики, оформил отпуск и в нем окунулся в агроритм. Герой жатвы! Первый комбайнер-тысячник определился на Гродненщине. Руслан Чернявский, машинист бульдозера Оршанских электрических сетей:

Мастерство. Я с детства с братьями, дядями. Был помощником. Интересовался, все показывали, давали жать. Вот так вот и получилось. Елена Атрашкевич, главный экономист сельскохозяйственного предприятия «Межево-Агро»:

Заработная плата начисляется по нашим расценкам, по нашему положению по оплате труда. Но в случае, если человек заработал меньше, потом мы доплачиваем до средней заработной платы в той организации. Они меньше не должны получить.

А вот учитель информатики Анастасия отпускные дни, а их у педагога аж 56, уже третий сезон планирует совместить с уборочной. Но в этой истории есть еще и личный подтекст. От рассвета до заката контролировать супруга-комбайнера, который в хозяйстве работает механизатором. В этом полевом тандеме она ведомая, помощник комбайнера. Впрочем, Анастасия, инженер по образованию, не исключает, что в будущем и сама станет у руля своего экипажа. А такая самостоятельность для семейного бюджета только в плюс. В Беларуси планируют собрать более 1 млн тонн рапса.