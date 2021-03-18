Что думает Евгений Олейник о группе «Галасы ЗМеста» и песне на «Евровидение-2021»?

Хотя и по первым нотам угадывается, почему Европейский вещательный союз так поступил. Под чью дудочку сплясал? Ответ риторический, ведь вокруг группы развернулся настоящий черный пиар, который устроили все те же «змагары» и их заграничные последователи.

Игорь Позняк, СТВ: Напомним, уже ставшая в чартах Еврофеста лидером по просмотрам композиция внезапно не устроила членов Европейского вещательного союза. Смутил их якобы политический «бэк» хита – мол, в песне его чересчур. Правда, конкретно в каком припеве или строчках, специалисты шоу-индустрии так и не определились, потому свое политически мотивированное решение оставили без аргументов.

Евгений Олейник, продюсер, композитор:

Политизированность и ангажированность пробралась туда, куда она раньше вообще не могла додуматься – и в большой спорт, и в Олимпиаду, и куда только угодно. Я бы просто не хотел, чтобы из музыки, из поп-музыки делали такого, знаете, козла отпущения: мол, на «Евровидении» творится мракобесие, а в остальных сферах все нормально. Нет, все нормально не во всех сферах и далеко не везде. По поводу белорусского участника – замечательные ребята. Мы их лично не знаем, к сожалению, передаем привет. Мы их поздравили, наверное, первыми после того, как выяснилось, что они будут представлять страну.

Текст? Смешной текст. Честно говоря, я подумал о том, что текст политизирован, только после того, как начал читать эти миллионы комментариев. Я изначально подумал: «Плясать под дудочку», – прикольный номер можно сделать какой-то белорусский, с дудочкой кто-то играет. Ну, политизирован, как выяснилось. А как можно представить участие белорусской команды в «Евровидении» 2021 года после всего, что Европа наговорила в наш адрес в 2020 году, во второй его половине? Ну, мне кажется, все это очень закономерно.