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«Политически мотивировано». Иван Эйсмонт о решении ЕВС отстранить группу «Галасы ЗМеста» от участия в «Евровидении»

27 марта 2021 11:17
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Новости Беларуси. Отстранение от участия в «Евровидении» не стало сюрпризом, новая песня была своеобразным «ответом» на ситуацию с предыдущей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Политически мотивировано». Иван Эйсмонт о решении ЕВС отстранить группу «Галасы ЗМеста» от участия в «Евровидении»-1

Лидер группы «Галасы ЗМеста», которая должна была представить Беларусь на конкурсе, Дмитрий Бутаков так прокомментировал СМИ сложившуюся ситуацию. Он считает, что в данной ситуации «налицо двойные стандарты», поскольку в предыдущие годы в «Евровидении» участвовали песни и с конкретным политическим содержанием.

«Политически мотивировано». Иван Эйсмонт о решении ЕВС отстранить группу «Галасы ЗМеста» от участия в «Евровидении»-4

Ранее организаторы международного конкурса предложили заменить песню «Я научу тебя», усмотрев в ней некий скрытый контекст. Второй вариант – также их не устроил.

И вот как прокомментировал решение Европейского вещательного союза председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

«Политически мотивировано». Иван Эйсмонт о решении ЕВС отстранить группу «Галасы ЗМеста» от участия в «Евровидении»-7

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:
Решение о нашей дисквалификации политически мотивировано, чего так не любит (мы то знаем, что любит) Европейский союз. Мы состоим в ЕВС, в нем и будем, я думаю, состоять. На них просто надавили политики и хейтеры в социальных сетях. Кто это сделал? Посмотрите наш последний выпуск программы «‎Понятная политика». Белорусские невероятные и диаспора даже подготовили шаблоны комментариев для соцсетей международных организаций. Группа «‎Галасы ЗМеста» вошла в историю, и, на мой взгляд, Беларусь выиграла это «Евровидение».

Напомним, 65-й международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в крупнейшем городе Нидерландов – Роттердаме – в мае.

«Политически мотивировано». Иван Эйсмонт о решении ЕВС отстранить группу «Галасы ЗМеста» от участия в «Евровидении»-10

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# Евровидение 2021 # общество # Иван Эйсмонт # Дмитрий Бутаков # Галасы ЗМеста # Фотофакт

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