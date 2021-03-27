«Политически мотивировано». Иван Эйсмонт о решении ЕВС отстранить группу «Галасы ЗМеста» от участия в «Евровидении»

Лидер группы «Галасы ЗМеста», которая должна была представить Беларусь на конкурсе, Дмитрий Бутаков так прокомментировал СМИ сложившуюся ситуацию. Он считает, что в данной ситуации «налицо двойные стандарты», поскольку в предыдущие годы в «Евровидении» участвовали песни и с конкретным политическим содержанием.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

Решение о нашей дисквалификации политически мотивировано, чего так не любит (мы то знаем, что любит) Европейский союз. Мы состоим в ЕВС, в нем и будем, я думаю, состоять. На них просто надавили политики и хейтеры в социальных сетях. Кто это сделал? Посмотрите наш последний выпуск программы «‎Понятная политика». Белорусские невероятные и диаспора даже подготовили шаблоны комментариев для соцсетей международных организаций. Группа «‎Галасы ЗМеста» вошла в историю, и, на мой взгляд, Беларусь выиграла это «Евровидение».

Напомним, 65-й международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в крупнейшем городе Нидерландов – Роттердаме – в мае.