«Попытка переложить проблемы на чужие плечи»: Бузин о модели НАТО 3.0

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий: Вот эта модель НАТО 3.0, о которой только и говорят в последние годы, и, собственно, многие связывали с турецким саммитом запуск, перезагрузку вот этой модели. С чем это едят, о чем эта история?

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук, профессор:

Вообще, это попытка адаптировать НАТО к современным реалиям. При условии того, что Соединенные Штаты минимизируют свое финансовое, так скажем, вливание в этот альянс.

Игорь Позняк:

То есть это такая европейская натовская независимость?

Николай Бузин:

Нельзя это называть независимостью. Это попытка переложить на чужие плечи собственные проблемы, в том числе финансовые, которые реализуются Соединенными Штатами. Второй момент. Назвали общего врага. Это Россия. Назвали, он есть.

Игорь Позняк:

Америку открыли.

Николай Бузин:

Да. Неужели этого не было? Это банальные вещи, которые, в принципе, на протяжении десятилетий являются таковыми. Еще раз себе забили галочку. Но! Главное – не второй день НАТО. Главное – первый. Тогда, когда состоялась, так скажем, ярмарка распродажи оружия. Вот это главная составляющая была. И вот эти огромные контракты, о которых идет речь, вот там решалось основное. Потом, постфактум закрепление было. На мой взгляд, вот этот саммит НАТО – это как раз закрепление обязательств сторон по дальнейшему распределению финансового бремени в рамках этой организации.