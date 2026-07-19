Дьюла Тюрмер, председатель Венгерской рабочей партии:

Я думаю, что сейчас создается новая ситуация, особенно после саммита в Анкаре. Что же случилось? Великие державы договорились о том, что более‑менее совместно будут выступать и решать судьбы мира. То есть не произошло то, чего боялись, что Америка выйдет, Америка не вышла из игры. А также не произошло то, что альянс НАТО разошелся бы по сторонам, но, к сожалению, в этом деле заинтересована и венгерская сторона.

Вот апрельские выборы изменили соотношение политических сил в Венгрии. Это означает, что венгерское правительство, которое до сих пор критически относилось к планам НАТО и Европейского Союза, сейчас вступило в этот единый союз. Или даже можно сказать, единый фронт. Правительство защищается тем, что мы не будем посылать ни солдат, ни оружие в Украину. Мы заинтересованы в мире. Да, но никто это сейчас и не просит. Венгрия – это транзитная страна. И мы видим, что в Анкаре решили создать новый военный театр в странах Восточной Европы, включая и Венгрию. Создаются новые дороги, оборудуются новые железнодорожные станции, обеспечивается военная инфраструктура. То есть идет подготовка к возможным военным действиям.