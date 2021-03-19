Иван Эйсмонт о песне группы «Галасы ЗМеста»: там можно найти всё что угодно, кроме политики

Новости Беларуси. Группа «Галасы ЗМеста» пишет новый хит для «Евровидения». Ожидается еще больший резонанс, ведь песня «Я научу тебя» за незначительный отрезок времени набрала более миллиона просмотров в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая композиция скоро будет представлена на суд Европейского вещательного союза и всем телезрителям. Заявление о политическом междустрочье, как по нотам, сыграло в пользу белорусского коллектива, прибавив еще больше популярности группе. Но претензия организаторов конкурса до сих пор так и не обоснована.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

Позиция однозначна, что эта песня не имела никакого политического контекста. Об этом говорит и автор слов, и каждый, кто внимательно почитает эти слова. Там можно найти все что угодно, кроме политики. Удивительно, но в нашей переписке с Европейским вещательным союзом нам так и не смогли указать ни на слово, ни на строчку, ни на куплет, которые в этой песне говорили бы о каких-то политических, я не знаю, вещах, движениях, партиях, событиях.

Надеемся, голос Беларуси все-таки прозвучит на главном песенном конкурсе Европы. «Евровидение» в 2021 году пройдет уже в 65-й раз в Роттердаме.