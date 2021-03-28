Прямой эфир

Национальный аэропорт Минск перешёл на весенне-летнее расписание полётов

28 марта 2021 11:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Национальный аэропорт Минск перешел на весенне-летнее расписание полетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По отдельным направлениям изменилось время выполнения рейсов.

Национальный аэропорт Минск перешёл на весенне-летнее расписание полётов-1

Дело в том, что ряд стран ночью 28 марта перевели стрелки часов на час вперед. Поменялся и календарь авиационных сезонов. Что касается разницы во времени с соседними странами, то с Литвой, Латвией и Украиной ее больше нет (зимой это был один час). Минск и Варшаву теперь разделяет 60 минут, а не 120, как это было еще 27 марта.

Национальный аэропорт Минск перешёл на весенне-летнее расписание полётов-4

В последний раз переход на летнее время в Беларуси состоялся ровно 10 лет назад. Это было сделано вслед за Россией для того, чтобы иметь согласованную с партнерами по Таможенному союзу систему исчисления времени.

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ГУБОПиК МВД с 30-летием со дня образования подразделений
28 марта 2021 11:25

Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ГУБОПиК МВД с 30-летием со дня образования подразделений

Порадует ли апрель тёплой погодой? Вот народные приметы, о которых вам будет интересно знать
27 марта 2021 17:11

Порадует ли апрель тёплой погодой? Вот народные приметы, о которых вам будет интересно знать

В Минске отключат подсветку Нацбиблиотеки и Большого театра. Во всём мире пройдёт акция «Час Земли»
27 марта 2021 17:04

В Минске отключат подсветку Нацбиблиотеки и Большого театра. Во всём мире пройдёт акция «Час Земли»