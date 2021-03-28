Национальный аэропорт Минск перешёл на весенне-летнее расписание полётов

Новости Беларуси. Национальный аэропорт Минск перешел на весенне-летнее расписание полетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По отдельным направлениям изменилось время выполнения рейсов.
Новости Беларуси. Национальный аэропорт Минск перешел на весенне-летнее расписание полетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По отдельным направлениям изменилось время выполнения рейсов.
Дело в том, что ряд стран ночью 28 марта перевели стрелки часов на час вперед. Поменялся и календарь авиационных сезонов. Что касается разницы во времени с соседними странами, то с Литвой, Латвией и Украиной ее больше нет (зимой это был один час). Минск и Варшаву теперь разделяет 60 минут, а не 120, как это было еще 27 марта.
В последний раз переход на летнее время в Беларуси состоялся ровно 10 лет назад. Это было сделано вслед за Россией для того, чтобы иметь согласованную с партнерами по Таможенному союзу систему исчисления времени.