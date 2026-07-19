БГУФК принимает будущих чемпионов: все о поступлении в главный спортивный вуз

Конечно, самый большой ажиотаж при подаче документов в вуз – это первые три дня. Организаторы, а их около 200, работают без перерывов. В 2026 году в БГУФК для комфорта абитуриентов организована онлайн-запись с электронной очередью, рассказали в программе «Спорттаймер» на СТВ. Зарегистрировавшись на сайте, необходимо прибыть к намеченному времени, вас встретят волонтеры и окажут инфоподдержку. Конечно, можно приехать и просто, но с документами.

Ирина Гуслистова, декан спортивно-педагогического факультета массовых видов спорта:

16 лет я работаю в приемной комиссии. Конечно, каждый год очень волнительно, правильно ли выбрали наши абитуриенты вуз. Потому что спорт – это всегда великая идея. Спорт – это всегда спортивные достижения. И чтобы стать хорошим тренером, нужно очень много знать о спорте. У нас очень большой конкурс всегда, в этом году тоже, на спортивную психологию, на спортивную режиссуру.

Те, кто окончил вуз, знают все плюсы спортивного образования. Владимир Титов, тренер городского училища олимпийского резерва, привез в БГУФК своих воспитанников для подачи документов.