Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ГУБОПиК МВД с 30-летием со дня образования подразделений
Новости Беларуси. Подразделения по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси 28 марта отмечают день основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 30 лет аббревиатура ГУБОПиК стала хорошо известна, особенно в свете последних событий.
Ну а история этого направления деятельности Министерства внутренних дел неразрывно связана со становлением и развитием системы национальной безопасности.
Это подчеркнул в поздравлении с 30-летием со дня образования подразделений по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Александр Лукашенко. Обращаясь к личному составу и ветеранам, Президент отметил следующее.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы эффективно очищали страну от банд, решительно противостояли попыткам криминализировать экономику и растащить страну. Поставили прочный заслон всем поползновениям возрождения организованных форм преступности, всевозможным проявлениям экстремизма и социальной вражды. Убежден, вы и впредь будете делать все возможное для того, чтобы надежно защитить конституционный строй и мирную жизнь белорусов.