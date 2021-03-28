Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ГУБОПиК МВД с 30-летием со дня образования подразделений

Новости Беларуси. Подразделения по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси 28 марта отмечают день основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 30 лет аббревиатура ГУБОПиК стала хорошо известна, особенно в свете последних событий.

Ну а история этого направления деятельности Министерства внутренних дел неразрывно связана со становлением и развитием системы национальной безопасности.