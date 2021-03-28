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Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ГУБОПиК МВД с 30-летием со дня образования подразделений

28 марта 2021 11:25
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Новости Беларуси. Подразделения по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси 28 марта отмечают день основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

За 30 лет  аббревиатура ГУБОПиК стала хорошо известна, особенно в свете последних событий.

Ну а история этого направления деятельности Министерства внутренних дел неразрывно связана со становлением и развитием системы национальной безопасности.

Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ГУБОПиК МВД с 30-летием со дня образования подразделений -1

Это подчеркнул в поздравлении с 30-летием со дня образования подразделений по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Александр Лукашенко. Обращаясь к личному составу и ветеранам, Президент отметил следующее.

Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ГУБОПиК МВД с 30-летием со дня образования подразделений -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы эффективно очищали страну от банд, решительно противостояли попыткам криминализировать экономику и растащить страну. Поставили прочный заслон всем поползновениям возрождения организованных форм преступности, всевозможным проявлениям экстремизма и социальной вражды. Убежден, вы и впредь будете делать все возможное для того, чтобы надежно защитить конституционный строй и мирную жизнь белорусов.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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