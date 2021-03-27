Порадует ли апрель тёплой погодой? Вот народные приметы, о которых вам будет интересно знать

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 29 марта – Саввин (или Тележный) день. В старину говорили: «Крути – не крути, зима, морозь – не морозь, а весна уже вошла в свои права», рассказали в программе «Плюс-минус».
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 29 марта – Саввин (или Тележный) день. В старину говорили: «Крути – не крути, зима, морозь – не морозь, а весна уже вошла в свои права», рассказали в программе «Плюс-минус».
В этот день ручьи бежали, даже если не было солнца, такая теплая погода устанавливалась на улице. Считалось, что если в этот день тепло, то и вся весна будет теплой.
Особенно тепло в Беларуси будет 31 марта и 1 апреля. Синоптики рассказали о погоде на неделю
30 марта – Алексей Теплый. Считалось, что в этот день шло бурное снеготаяние. Если появлялись большие ручьи, то следовало ждать, что полая вода тоже будет большой и широко разольется по лугам. Также в этот день собирали березовый сок.
31 марта – Кирилл – Дери полоз. В этот день еще можно было опасаться заморозков. В народе про этот день говорили так: «На Кириллов марток придется холодок». Впрочем, если в этот день зацветала мать-и-мачеха, это предвещало теплое начало апреля и скорое приближение лета.
1 апреля – Дарья Грязная. Она получила свое название за мартовскую грязь после таяния снега. По приметам, если вешняя вода шла с шумом, это сулило хорошие травы летом. Также предки подмечали: какова погода в этот день, такова будет и 1 октября.
2 апреля – Фотинья Колодезница. Считалось, что на Фотинью колодезная вода приобретает целительные свойства. Обязательно в этот день нужно было умываться водой из колодца – так можно было излечиться от разных недугов.