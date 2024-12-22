Беларусь – в тренде мировой политики! Подводим итоги визита Лукашенко в Оман и ОАЭ

22 декабря Александр Лукашенко встретился с главой ОАЭ, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Подробностей немного. Как и принято на Востоке, переговоры прошли за закрытыми дверями, но по той информации, что поступала в СМИ, понятно, что в дружеской атмосфере, как и в целом вся командировка нашего лидера в этот регион. На Ближнем Востоке белорусов встречают как почетных гостей. Вспомнить хотя бы, какой прием устроили нашему Президенту в Омане. Визит рабочий, а встреча – на самом высоком уровне. А ведь в дипломатии, особенно на Востоке, нет ничего случайного. В Маскате хотели показать и показали отношение к Минску. И это задало тон всему переговорному процессу. Оман – небольшое государство, но важный игрок в регионе. Как и Беларусь, султанат находится на перекрестке важнейших торговых путей. Отсюда рукой подать и до Восточной Африки, и до Индии. По сути, открывая Оман, мы получаем входной билет на рынки этих стран. Неслучайно наш Президент отравился в Сохар – это свободная экономическая зона и крупный порт – и заявил по итогам переговоров, что в Омане может появиться хаб белорусских товаров. Нам есть что предложить, а Маскат умеет продавать. Но в основе не только и не столько бизнес. Несмотря на отдаленность, у наших народов много общего. Об этом говорится в статье белорусского Президента, опубликованной на портале Oman Daily. Белорусы, как и оманцы, близки по менталитету и выступают за мир и стабильность и строят социальные государства, где истинная забота о людях во главе угла. Что еще сближает Беларусь и Оман и какие общие цели у Минска и Абу-Даби – о визите Президента на Ближний Восток расскажет наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

В течение недели медийная повестка была насыщена деталями активной работы нашего Президента в Персидском заливе. Было помпезно и душевно. Договаривались о стратегии традиционного сотрудничества. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Начнем реализацию конкретных практических мероприятий и шагов в сотрудничестве Беларуси и Омана в области экономики. И прорывных отношениях в экономических сферах нового технологического уклада.

Александр Лукашенко:

Очень активно работает у нас. Мы думаем, чем его загрузить дальше.

Но за всей теплой плотных встреч и перечислением насыщенного райдера договоренностей, за деталями и эмоциями стоит историчность стратегического визита Президента в станы залива. По размаху церемониала, количеству переговоров и посещений этот рабочий визит Первого дал фору даже государственному. Просто не везде Президент был в галстуке – вот и все отличие в деталях. Но это не помешало Беларуси открыть новый том отношений с арабским миром. Это неделя прорывных исторических решений. Политолог: Ближний Восток видит в Лукашенко того самого партнера, с которым приятно иметь дело. Подробнее.

Арабы – это тонкие политики и чуткие бизнесмены. Их цивилизация намного старше коллективного Запада. И у них есть четкое понимание – Беларусь давно выстраивает диалог с Дальней Дугой, Востоком. Проверенный и недвуличный партнер. А решения Минска суверенны и не зависят от настроений и команд из Брюсселя или Вашингтона. А уважение к лидеру трансформируется в выстраивание диалога между странами. Но и здесь надо иметь что предложить мудрым арабам. Все эти встречи не для СМИ, но для обоюдной пользы. Лукашенко: производить мы много чего научились, а продавать – пока не очень. Подробнее.

Те компетенции, в которых нуждается Оман, есть у Беларуси. Те рынки, на которых уже работает Оман, нужны Беларуси. Мы пришвартовываемся в этом межконтинентальном хабе. Машиностроение и медицина, торговля продуктами питания и совместное производство. Даже с молоком – в десяточку. Султан Омана пообещал приехать в Беларусь – Лукашенко.

Башар Мохамад, начальник отдела по диверсификации внешних рынков ОАО «Минский молочный завод № 1»:

У них очень много портов («Салала», «Сохар»), которые позволяют делать реэкспорт на рынки стран Африки, Азии и даже Латинской Америки. С этой целью мы присутствовали при визите в этом году и проанализировали рынок. Договорились с одним заводом о создании совместного производства фасованного сухого молока для его экспорта в соседние страны и для обеспечения рынка Омана. А маркировка «халяль» лишь дополнит привлекательность товаров из Беларуси. Новые горизонты сотрудничества – как связаны Беларусь и Эмираты? Собрали мнения экспертов.

Если в Оман мы с инвестициями компетенций, то в Арабские Эмираты – с предложениями развития. Лукашенко пообещал содействовать развитию искусственного интеллекта в Беларуси. Объединенные Арабские Эмираты сейчас являются одними из ключевых государств-инвесторов в мире. Причем капиталы они вкладывают в самые перспективные отрасли экономики. Между Минском и Абу-Даби сформированы долгосрочные и дружественные отношения. Инвестпортфели от арабских партнеров – это еще и финансовая страховка от враждебных западных посягательств.

Министр инвестиций ОАЭ, с которым встретился белорусский лидер, – еще и исполнительный директор крупнейшего инвестфонда на Ближнем Востоке. Его суммарные активы – около 200 миллиардов долларов. А это значит, что такие серьезные игроки идут лишь в самые стабильные страны. Беспрецедентные санкции и политическое давление со стороны Запада смогли лишь подчеркнуть правильность белорусской модели государственности. Это лучшее геополитическое IPO для нашей страны.

Александр Маркевич, заведующий кафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси:

То, что глава государства провел встречи и в Омане, и в Объединенных Арабских Эмиратах, подтверждает, что Беларусь находится в тренде мировой политики. Поскольку мы видим глобальные изменения в мире, свидетельствующие о том, что роль глобального Юга и Востока повышается. И в экономическом измерении, и в политическом, и во всех остальных сферах деятельности.