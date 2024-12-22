Ещё ближе с Поднебесной. Культурный обмен между Беларусью и Китаем набирает темпы

Белорусы еще чуть больше познакомились с традициями КНР. В нашей стране проходят Дни культуры Китая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе посол Китая в Беларуси заявил, что Пекин готов и дальше увеличивать импорт из нашей стране, а контакты между лидерами – это база для укрепления отношений. Но многое решают и культурные связи. Через них мы лучше понимаем и дополняем друг друга, а это дает силу продвигать отношения и на других уровнях. Китайская культура считается одной из самых древних на планете. Богатая и интересная, она сохранилась до наших дней.

Евгений Безруковый, в мире кунг-фу мастер Ли Хонг Шао, одним из первых начал историю традиционного китайского мастерства в Беларуси. Свою первую группу набрал более 30 лет назад. Тогда и подумать не мог, что Китай белорусам станет таким близким.

Евгений Безруковый, директор оздоровительного центра «Мир кунг-фу»:

В программе есть медитативные практики, восстановление тела, связок, сухожилий, мышцы, строение. Основная задача философии кунг-фу – найти себя. Кто я? И мы с помощью этой гимнастики, философии позволяем людям найти себя. Кунг-фу – это не просто боевое искусство, это целая философия, в основе которой принцип «любые трудности закаляют». Обучение традиционному мастерству Поднебесной предполагает и сохранение мудрости, которую передают из поколения в поколение. Это не может не откликаться в сердцах белорусов.

Мы сначала ставим то, что облегчит головную боль. Больно не будет – обещают пациентам центров китайской народной медицины. Таких по всей стране немало, всего около 10, и каждый востребован. Традиционное иглоукалывание или точечный массаж сильно полюбились белорусам.

Олег Домород, заведующий отделением традиционной китайской медицины Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения:

Основные заболевания, с которыми приходят люди, бич современности, это спинномозговые грыжи. И там снимается болевой синдром. То есть грыжа никуда не уходит, но человек может более-менее нормально жить, потому что наступает реакция компенсации. И в общем-то, боль человека покидает.

Белорусские врачи проходят специальную подготовку, секретами охотно делятся китайские коллеги. В таком важном вопросе, как здоровье целой нации, мы можем доверять друг другу. Уже совместно производим медицинскую технику, строим современные больницы и поликлиники, а скоро в белорусских аптеках появятся китайские традиционные препараты.

Здравствуйте! Добро пожаловать на чайную церемонию.

Чайная церемония – настоящий феномен китайской культуры, целое искусство, которое требует внимания и уважения. Важный этап – подготовка посуды. Традиционно используется чайник и маленькие чашки из глины, фарфора или стекла.

Диана Головач, корреспондент:

Неотъемлемый атрибут традиционной китайской чайной церемонии – вот такая чаша справедливости. С помощью нее крепость чая у каждого участника церемонии можно регулировать.

Дальше происходит настоящая отчаянная магия. Мир вокруг как будто замирает. Для знакомства с напитком предлагают традиционные виды китайского чая. От изысканного улуна до насыщенного пуэра. У каждого свои уникальные свойства и вкусовые ноты. А вот белорусские сладости, в Китае, кстати, наш шоколад разлетается на маркетплейсах, на церемонии не допускаются. Тут чай и только чай.