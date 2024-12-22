Прямой эфир

Политолог: Ближний Восток видит в Лукашенко того самого партнёра, с которым приятно иметь дело

22 декабря 2024 07:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Агрессивное внешнеэкономическое давление Запада не только не ослабило Беларусь, напротив – открыло новые возможности к выстраиванию долгосрочных контактов, в том числе с ближневосточным регионом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политолог: Ближний Восток видит в Лукашенко того самого партнёра, с которым приятно иметь дело-2

Эксперты анализируют рабочие визиты Президента Александра Лукашенко в страны Персидского залива – Оман и Объединенные Арабские Эмираты. Фундамент сотрудничества был заложен давно. Но мировая турбулентность подталкивает государства к развитию диалога с надежными партнерами, такими как Беларусь. Сильный аграрный и промышленный комплекс, фармацевтика, технологии, инновации. Страны говорят о совместной кооперации, открытии логистических маршрутов, поставках техники и продовольствия, в центре внимания развитие высоких технологий и искусственного интеллекта.

Политолог: Ближний Восток видит в Лукашенко того самого партнёра, с которым приятно иметь дело-4

Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета РУДН:
Мы видим с вами, по итогам визита Президента Александра Григорьевича Лукашенко в Оман, как его встречали, на каком уровне, с каким большим уважением. Фактор Президента Беларуси здесь является определяющим. Для ближневосточных стран, они видят в Александре Лукашенко того самого партнера, с которым приятно иметь дело, который пользуется гигантской популярностью. И это, поверьте, не просто мои какие-то слова. Это факт. Если даже обратить внимание на то, что пишет пресса стран Ближнего Востока, они восхищены тем, что, во-первых, как минимум Беларусь под руководством Александра Лукашенко выстояла против западных санкций.

В Омане ждут не только наш бизнес, но и наших туристов. Беларусь приветствовала введение облегченного визового режима в отношении наших граждан для поездок в Оман сроком до 14-ти дней. Стороны обсудили возможность организации прямых рейсов и соглашение о взаимной отмене виз.

# Беларусь-Оман # Александр Лукашенко # Фархад Ибрагимов

Другие новости рубрики

Все новости
Сотрудники МЧС подарили кабинет безопасности Молодечненской школе в рамках марафона «Наши дети»
22 декабря 2024 07:57

Сотрудники МЧС подарили кабинет безопасности Молодечненской школе в рамках марафона «Наши дети»

4 новые специальности появятся в БГУ – ректор рассказал подробности
22 декабря 2024 07:32

4 новые специальности появятся в БГУ – ректор рассказал подробности

Можно ли Достоевского читать в Telegram-канале? Король о самых интересных вопросах от студентов
22 декабря 2024 07:24

Можно ли Достоевского читать в Telegram-канале? Король о самых интересных вопросах от студентов