Политолог: Ближний Восток видит в Лукашенко того самого партнёра, с которым приятно иметь дело

Агрессивное внешнеэкономическое давление Запада не только не ослабило Беларусь, напротив – открыло новые возможности к выстраиванию долгосрочных контактов, в том числе с ближневосточным регионом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты анализируют рабочие визиты Президента Александра Лукашенко в страны Персидского залива – Оман и Объединенные Арабские Эмираты. Фундамент сотрудничества был заложен давно. Но мировая турбулентность подталкивает государства к развитию диалога с надежными партнерами, такими как Беларусь. Сильный аграрный и промышленный комплекс, фармацевтика, технологии, инновации. Страны говорят о совместной кооперации, открытии логистических маршрутов, поставках техники и продовольствия, в центре внимания развитие высоких технологий и искусственного интеллекта.

Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета РУДН:

Мы видим с вами, по итогам визита Президента Александра Григорьевича Лукашенко в Оман, как его встречали, на каком уровне, с каким большим уважением. Фактор Президента Беларуси здесь является определяющим. Для ближневосточных стран, они видят в Александре Лукашенко того самого партнера, с которым приятно иметь дело, который пользуется гигантской популярностью. И это, поверьте, не просто мои какие-то слова. Это факт. Если даже обратить внимание на то, что пишет пресса стран Ближнего Востока, они восхищены тем, что, во-первых, как минимум Беларусь под руководством Александра Лукашенко выстояла против западных санкций.

В Омане ждут не только наш бизнес, но и наших туристов. Беларусь приветствовала введение облегченного визового режима в отношении наших граждан для поездок в Оман сроком до 14-ти дней. Стороны обсудили возможность организации прямых рейсов и соглашение о взаимной отмене виз.