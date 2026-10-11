Новости по тегу #Беларусь-ОАЭ

В Беларусь из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировали гражданина Мадагаскара. Он находился в международном розыске по линии Интерпола по обвинению в организации незаконной миграции.
В июне 2024 года злоумышленник, действуя в составе группы лиц, организовал незаконное пребывание на территории Беларуси и дальнейший выезд в ЕС вне погранпереходов для 13 иностранцев – граждан Бурунди, Камеруна, Коморских Островов и Нигерии.
ОАЭ подтверждают растущий интерес к белорусскому рынку, что напрямую доказывает высокую инвестиционную привлекательность нашей страны.
Объединенные Арабские Эмираты – наши друзья на протяжении долгих лет. В Минске с помощью партнеров из этой страны реализован ряд знаковых проектов.
Об этом на полях крупнейшего аграрного форума «Белагро-2026» заявил министр внешней торговли ОАЭ.
Такое сближение стало возможным благодаря рекордному росту товарооборота и запуску крупнейших совместных проектов.
Крупнейшее событие в сфере пищевой промышленности объединило свыше 8,5 тысячи участников из 190 стран.
Сразу два важных для нашей страны закона сегодня подписал глава государства.
Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Объединенных Арабских Эмиратов с национальным праздником – Днем создания федерации.
В ходе диалога с высшим военно-политическим руководством Объединенных Арабских Эмиратов, а также с руководителями ряда иностранных делегаций стороны затронули все аспекты поступательно развивающегося сотрудничества в военно-технической сфере.
Министр обороны Беларуси встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил ОАЭ.
Наследный принц Абу-Даби: ОАЭ на 100% намерены инвестировать в Беларусь.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00