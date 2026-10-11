Прямой эфир

Новости по тегу #Беларусь-ОАЭ

В Беларусь из ОАЭ экстрадировали организатора нелегальной миграции
11 октября 2026 14:56

В Беларусь из ОАЭ экстрадировали организатора нелегальной миграции

Из ОАЭ в Беларусь экстрадирован гражданин Мадагаскара, разыскиваемый Интерполом
11 октября 2026 09:55

Из ОАЭ в Беларусь экстрадирован гражданин Мадагаскара, разыскиваемый Интерполом

Беларусь и ОАЭ активизируют инвестиционное партнерство
06 июня 2026 13:39

Беларусь и ОАЭ активизируют инвестиционное партнерство

Турчин встретился в Минске с министром внешней торговли ОАЭ
06 июня 2026 10:38

Турчин встретился в Минске с министром внешней торговли ОАЭ

ОАЭ рассматривают Беларусь как одного из важнейших партнеров в Европе
05 июня 2026 11:01

ОАЭ рассматривают Беларусь как одного из важнейших партнеров в Европе

Новый уровень сотрудничества: ОАЭ входят в топ-3 инвесторов в экономику Беларуси
28 апреля 2026 13:43

Новый уровень сотрудничества: ОАЭ входят в топ-3 инвесторов в экономику Беларуси

Белорусская продукция представлена на международной выставке в ОАЭ
27 января 2026 05:56

Белорусская продукция представлена на международной выставке в ОАЭ

Лукашенко подписал законы, расширяющие экономическое сотрудничество с ОАЭ и Россией
09 декабря 2025 17:30

Лукашенко подписал законы, расширяющие экономическое сотрудничество с ОАЭ и Россией

Лукашенко: укрепление партнёрства Беларуси и ОАЭ принесёт ощутимые плоды народам обоих государств
02 декабря 2025 07:26

Лукашенко: укрепление партнёрства Беларуси и ОАЭ принесёт ощутимые плоды народам обоих государств

Делегация Госкомвоенпрома провела ряд встреч на международной аэрокосмической выставке в ОАЭ
19 ноября 2025 06:45

Делегация Госкомвоенпрома провела ряд встреч на международной аэрокосмической выставке в ОАЭ

Беларусь и ОАЭ договорились о дальнейшем развитии отношений в военной сфере
09 октября 2025 13:41

Беларусь и ОАЭ договорились о дальнейшем развитии отношений в военной сфере

Лукашенко провёл переговоры с Наследным принцем Абу-Даби
27 июня 2025 17:22

Лукашенко провёл переговоры с Наследным принцем Абу-Даби