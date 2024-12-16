Лукашенко: производить мы много чего научились, а продавать – пока не очень

Дипломатическим отношениям двух стран более 30 лет. Все это время стороны последовательно шли по пути укрепления отношений, искали новые возможности для их развития. Оман – государство, которое является входом в Персидский залив и воротами в Северную Африку. Так что потенциал сотрудничества широчайший. О перспективах белорусско-оманских отношений лидеры стран говорят второй день: накануне – в расширенном и узком форматах, сегодня – за закрытыми дверями «один на один». Лишь некоторыми подробностями Александр Лукашенко поделился сегодня с журналистами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сам Султан предложил стратегические направления сотрудничества. Для нас очень важно, чтобы мы определили точку. Порт, может быть, еще что-то будем смотреть. И оттуда пошли наши технологии, которые в Омане нужны. Поэтому мы будем на белорусских технологиях создавать здесь совместные предприятия и будем двигаться на Запад, на Восток, на Север отсюда с Индийского океана, продавая свои товары. Очень хорошее предложение внес Султан – создать здесь хаб – такой центр белорусских товаров. И я вчера ему честно сказал, что производить мы научились много чего. Торговать – еще не очень. Они в этом плане пообещали нам оказать помощь. Словом, закрытых тем вообще не было. Интерес огромный у Омана к Беларуси. Мы, наверное, не очень активничали здесь. Поэтому, торгуя сначала товарами, мы готовы здесь создавать совместные предприятия и расширять здесь производство и вместе торговать на этом пути. Это касается очень многих продуктов, товаров. Мы создадим межправительственную комиссию, выработаем дорожную карту, план. В будущем году Султан пообещал приехать в Беларусь. И к этом у времени мы выработаем дорожную карту. И не только будем ждать ее утверждения, но и кое-что сделаем практически.