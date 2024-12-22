Заведующая детсадом Светлогорска: неважно, кем наши дети станут, главное, чтобы они сохранили чувство добра и тепла

С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.

Елена Бачура, заведующая детским садом №14 г. Светлогорска:

Хотелось бы, чтобы наши дети в будущем выросли хорошими людьми. Неважно, кем они станут, но главное, чтобы они сохранили то чувство добра, тепла. И то, что мы в них вложили, дало такой вот хороший росток, из которого будет такой замечательный результат. Их будущее – успешная жизнь, успешная семья. И мы верим, что это обязательно случится.

Работа с людьми – это, конечно, нужно и себя держать в определенном таком тонусе и понимать то, что ты работаешь с человеком, который должен прийти к тебе на рабочее место в хорошем настроении и с таким же хорошим настроением уйти домой. И главное, чтобы у тебя хватило сил, терпения, донеси ту информацию, те требования современного времени, которые предъявляются именно педагогу-воспитателю дошкольного образования.