Заведующая детсадом Светлогорска: неважно, кем наши дети станут, главное, чтобы они сохранили чувство добра и тепла

С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.
С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ.
Елена Бачура, заведующая детским садом №14 г. Светлогорска:
Хотелось бы, чтобы наши дети в будущем выросли хорошими людьми. Неважно, кем они станут, но главное, чтобы они сохранили то чувство добра, тепла. И то, что мы в них вложили, дало такой вот хороший росток, из которого будет такой замечательный результат. Их будущее – успешная жизнь, успешная семья. И мы верим, что это обязательно случится.
Работа с людьми – это, конечно, нужно и себя держать в определенном таком тонусе и понимать то, что ты работаешь с человеком, который должен прийти к тебе на рабочее место в хорошем настроении и с таким же хорошим настроением уйти домой. И главное, чтобы у тебя хватило сил, терпения, донеси ту информацию, те требования современного времени, которые предъявляются именно педагогу-воспитателю дошкольного образования.
Меняется время, меняется, может, отношение к каким-то предметам, но дети остаются детьми. Конечно, нужно детям привить ценности – это любовь, любовь к семье, любовь к родному краю, дружба, очень хорошее качество.
К сожалению, сейчас век информационный, и наши дети мало общаются между собой. И мы стараемся всеми силами, чтобы навыки социализации, общения, у них они присутствуют, мы прививали. Потому что в будущем, уже в дальнейших жизнях, это будет один из самых необходимых навыков.
Конечно, вопросы патриотического воспитания. И наш музей дает отсыл ко всему этому. Это патриотизм, который должен быть в душе каждого человека. Это любовь к родине, любовь к семье, любовь к матери, любовь к тому месту, где ты живешь.
Подробности в видео.