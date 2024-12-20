Новые горизонты сотрудничества – как связаны Беларусь и Эмираты? Собрали мнения экспертов

Радушная встреча, продуктивные переговоры, полное взаимопонимание и пристальное внимание со стороны средств массовой информации. Так кратко можно охарактеризовать визит нашего Президента в Объединенные Арабские Эмираты. Личное участие главы белорусского государства в активизации сотрудничества – весьма показательный и располагающий фактор для руководства ОАЭ и деловых кругов этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Восточные партнеры выстраивают взаимоотношения только с теми, кому доверяют, кто нацелен на установление долговременных взаимовыгодных контактов. Точек взаимного интереса у нас традиционно много – от медицины до сельскохозяйственной техники. И этот перечень постоянно расширяется. Намечаются и современные тренды в сотрудничестве. С Арабскими эмиратами – это, безусловно, сфера IT. Накануне во время переговоров Александра Лукашенко с министром инвестиций, исполнительным директором инвестиционного фонда ADQ речь шла о развитии высоких технологий. На встрече также подтвержден интерес нашей страны к сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта. За искусственным интеллектом большое будущее, и Президент Беларуси это понимает. К слову, число интернет-запросов с формулировкой «искусственный интеллект для бизнеса» за два года выросло на 625 %. Умный подход и в выстраивании личных связей на высоком уровне для наших стран уже показывает достойные результаты. О драйверах в сотрудничестве Беларуси и ОАЭ расскажет Алена Сырова.

ОАЭ – основной торговый партнер Беларуси среди арабских государств Персидского залива. Экономика этой страны объединяет семь эмиратов и держится на углеводородах. Нефть и газ обеспечили стране подъем всего за несколько десятилетий. Деньги от нефтедобычи страна охотно инвестирует в перспективные двусторонние проекты.

Беларусь – ОАЭ. Дипломатические отношения поддерживают страны уже больше 30 лет, но экономические контакты оживились именно с двухтысячных, когда состоялись визиты государственных делегаций во главе с Президентом Беларуси. В 2008-м открыли посольство ОАЭ в Минске. Тогда же появилось прямое авиасообщение между Минском и Абу-Даби, чтобы сделать две страны ближе. Без виз жители двух стран могут ездить друг к другу в гости. Это тоже результат договоренностей, которым способствуют контакты на высшем уровне.

Мировые тенденции таковы, что надо чаще встречаться, развивать политический диалог, не раз отмечали партнеры, чтобы помогать своим странам развиваться и быть в тренде технологий. Сверка часов и новые горизонты сотрудничества. Накануне состоялись переговоры с министром инвестиций, исполнительным директором инвестиционного фонда ADQ. Во время встречи речь шла о развитии высоких технологий, подтвержден интерес нашей страны к сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта. Лукашенко пообещал содействовать развитию искусственного интеллекта в Беларуси.

Также Президент провел переговоры с руководством компаний, работающих в области высоких технологий и искусственного интеллекта. Беларусь имеет превосходную репутацию в области технологий и инноваций, что делает ее важным партнером, отмечают эксперты. «Визит Президента очень важен». Эксперты оценили перспективы сотрудничества Беларуси и ОАЭ.

Высаженные в пустыне пальмовые леса позволили понизить среднегодовую температуру в Абу-Даби на 2 градуса. Озеленение шло с участием Беларуси. Республика поставляла торф, внедрялись наши технологии создания плодородного слоя на месте песков. Промышленность, сектор услуг и сельское хозяйство. Страны работают по целому ряду направлений. Арабских партнеров, которым свойственна восточная предусмотрительность, интересует Беларусь.

Амаль Вильданов, член совета правления Центра ближневосточных исследований (Россия):

Беларусь ценится как честный игрок. И верный, в отличии, допустим, от стран Запада, которые не единожды могли подставить. И на Беларусь смотрят как на страну, верную сотрудничеству, в котором можно будет прокладывать дорогу на десятилетие взаимовыгодных контрактов и так далее.

Белорусы умеют производить продукцию, флагманы известны всему миру. А здесь ее умеют продавать. Прорваться на рынок Эмиратов сложно, желающих немало, но белорусские производители покорили знаменитый восточный рынок. Отечественным товарам дали зеленый свет. Возможность расширения экспортных рынков сбыта подтверждает сертификат «халяль», то есть качественно. Но благодаря белорусскому ГОСТу этот экзамен сдан на «отлично».

Сергей Саранчук, директор ООО «Халяль»:

В странах Персидского залива высокие требования в плане пищевой безопасности. Они предъявляют требования ко всем производителям во всем мире. Иногда те требования, которые заложены в стандарты, допустим, стран Персидского залива, они вызывают у нас улыбку. Мы, конечно, проверяем, но я говорю, что если предприятие прошло сертификацию и имеет сертификат ХАССП в области пищевой безопасности, то это уже о многом говорит. В Республике Беларуси в принципе предприятия, которые работают с выпуском пищевой продукции, наверное, на 98 % они все сертифицированы. У них таких вопросов не возникает. Что касается спроса, спрос растет. Важнейшее преимущество стран – географическое положение. ОАЭ – стратегический торговый, финансовый и логистический центр Персидского залива. В свою очередь Беларусь занимает ключевое положение в центре Восточной Европы.

Сергей Дик, политический эксперт:

Одна из основных задач – это трансконтинентальный логистический коридор «Север-Юг». И таким образом будет логистический коридор от Северного, от Балтики, от Белого моря через российскую территорию, Казахстан, Иран и вплоть до Персидского залива – там, где находятся эти страны – и Индийского океана. Представляете, такой глобальный логистический трансконтинентальный коридор, по которому будут двигаться грузы.