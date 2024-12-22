Семёнов: Беларусь – наиболее развитая страна с серьёзной технологической и промышленной базой

В этом визите – и геополитика, и польза для белорусской экономики. Если саммит БРИКС в Казани – это громкий голос о желаниях глобального большинства, то визит белорусского лидера в страны Залива – это конкретные шаги рождения многополярного мира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кирилл Семенов, политический обозреватель и специалист по Ближнему Востоку:

Речь идет о Беларуси как наиболее промышленно развитой стране, у которой есть технологическая серьезная база, промышленная база. И эти государства активно с такими странами, как Беларусь, налаживают связи. Хорошо, что это произошло сейчас, хотя могло быть и раньше. Потому что я напомню, что те же Эмираты искали партнеров себе в сфере военно-технического сотрудничества среди подобных Беларуси государств.