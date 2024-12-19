Лукашенко пообещал содействовать развитию искусственного интеллекта в Беларуси

Беларусь укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке. Продолжается турне Александра Лукашенко в страны Персидского залива. Напомним, 19 декабря – второй день визита Президента в Объединенные Арабские Эмираты. В Абу-Даби у белорусского лидера состоялся ряд встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встрече с министром инвестиций ОАЭ Александр Лукашенко подтвердил интерес к сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта, заявив, что будет делать все для содействия и развития этой темы в Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я абсолютно уверен, что сегодняшняя у нас с вами встреча закончится хорошим, каким-то добрым начинанием для Беларуси, для экономики Беларуси, для людей Беларуси. Тема моего интереса – искусственный интеллект и его развитие. Я вам обещаю, что я буду делать все для содействия и развития данной проблемы в Беларуси. Основа, база, люди для этого есть.
Мохаммед Хассан Аль-Сувейди, министр инвестиций ОАЭ, исполнительный директор инвестиционного фонда ADQ:
Действительно, за последние пять лет развитие технологий двигалось очень быстрыми темпами, быстрее, чем мы ожидали. И даже наши компании, которые работают в сфере искусственного интеллекта, они не успевают за идеями и видением наших лидеров. Вы знаете, шейх Тахнун, ваш близкий брат, советник по нацбезопасности Эмиратов, он в первую очередь очень лично занимается продвижением и развитием искусственного интеллекта. И вы знаете его видение, которое было много лет назад, когда мы начинали. И я думаю, что с тем темпом, с которым мы развиваемся, через пять лет Эмираты будут, наверное, лидирующей страной по развитию искусственного интеллекта.
Также Президент провел переговоры с руководством компаний, работающих в области высоких технологий, включая сферу искусственного интеллекта.
Лукашенко рассказал, как его просили развивать TikTok на территории Беларуси.