Лукашенко пообещал содействовать развитию искусственного интеллекта в Беларуси

Беларусь укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке. Продолжается турне Александра Лукашенко в страны Персидского залива. Напомним, 19 декабря – второй день визита Президента в Объединенные Арабские Эмираты. В Абу-Даби у белорусского лидера состоялся ряд встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече с министром инвестиций ОАЭ Александр Лукашенко подтвердил интерес к сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта, заявив, что будет делать все для содействия и развития этой темы в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я абсолютно уверен, что сегодняшняя у нас с вами встреча закончится хорошим, каким-то добрым начинанием для Беларуси, для экономики Беларуси, для людей Беларуси. Тема моего интереса – искусственный интеллект и его развитие. Я вам обещаю, что я буду делать все для содействия и развития данной проблемы в Беларуси. Основа, база, люди для этого есть.