Гриц: Африка – перспективное поле для белорусских предприятий, экономики и органов госуправления

У мировой экономики не лучшее самочувствие. Причин много, основных несколько. Первое – это локдаун, а наш Президент белорусским предприятиям не позволил истерить. Второе – у коллективного Запада истлевает их потенциал. Точки роста на глобальном Юге – в перспективах трудовых ресурсов и отложенном спросе. Отдельно стоит Китай – мировой производитель всего. И арабский мир. И здесь мы не из-за спонтанного решения. Этот вектор выбран благодаря политическому чутью Президента давно. Это одно из направлений многовекторного экономического пути официального Минска, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.