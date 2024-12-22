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Гриц: Африка – перспективное поле для белорусских предприятий, экономики и органов госуправления

22 декабря 2024 17:51
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У мировой экономики не лучшее самочувствие. Причин много, основных несколько. Первое – это локдаун, а наш Президент белорусским предприятиям не позволил истерить. Второе – у коллективного Запада истлевает их потенциал. Точки роста на глобальном Юге – в перспективах трудовых ресурсов и отложенном спросе. Отдельно стоит Китай – мировой производитель всего. И арабский мир. И здесь мы не из-за спонтанного решения. Этот вектор выбран благодаря политическому чутью Президента давно. Это одно из направлений многовекторного экономического пути официального Минска, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Гриц: Африка – перспективное поле для белорусских предприятий, экономики и органов госуправления-2

Георгий Гриц, экономический аналитик:
Это не спонтанная работа, а системная. Она носит характер. Более того, по-моему, было совещание в 2017-2018 году, где глава государства перед правительством ставил задачу – перейти от таких визитов, от одного к другому, к каким-то системным подходам. В этой части Африканский континент однозначно является перспективным полем для белорусских предприятий, экономики и органов госуправления. 

# Георгий Гриц # Международное сотрудничество # Международная политика # Евгений Пустовой

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