Нефть уже не в приоритете. Эксперт о перспективах сотрудничества Беларуси и Омана

На Ближнем Востоке белорусов встречают как почетных гостей. Вспомнить хотя бы, какой прием устроили нашему Президенту в Омане, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Визит рабочий, а встреча – на самом высоком уровне. А ведь в дипломатии, особенно на Востоке, нет ничего случайного. В Маскате хотели показать и показали отношение к Минску, и это задало тон всему переговорному процессу.

Трамп собирается затеять спор с Панамой за Панамский канал. Избранный президент Америки честно говорит всему миру о том, что происходит в закулисье – о борьбе за транслогистические коридоры. Это линии, которые соединяют сырье, производителей, потребителей. Сирия уже пала в этой борьбе. Наши внешнеполитические действия уже давно настроены на поиски этих путей. В этом залог многополярности, как и в развитии технологического суверенитета. В своей истории Оман вырвался от колониальной зависимости, теперь султанат уходит от зависимости сырьевой экономики. Нефть перестает быть основным источником доходов.