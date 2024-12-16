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Султан Омана пообещал приехать в Беларусь – Лукашенко

16 декабря 2024 18:07
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Еще недавно малознакомая для белорусов страна сегодня на глазах становится перспективным экономическим партнером и даже популярным туристическим направлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломатическим отношениям Беларуси и Омана 30 лет, но именно сейчас пришло время нового экономического прорыва. Это стала возможным благодаря личному участию белорусского лидера. Наш Президент с рабочим визитом в этом арабском государстве. Программа пребывания максимально насыщенная. А это всегда гарантия новых контрактов и цифр товарооборота.

Султан Омана пообещал приехать в Беларусь – Лукашенко-2

События разные, истории схожие. Экзотический Оман, старейшее независимое государство Персидского залива, а летопись сложного пути к своей государственности отражена в Национальном музее Султаната Оман. 

Нашему Президенту все понятно. Не только потому, что экскурсия на русском – у генерального секретаря музея мама из Беларуси – Оман, как и Беларусь, сформировался не благодаря, а вопреки цивилизационным изломам.

Султан Омана пообещал приехать в Беларусь – Лукашенко-4

Мы начали строить национальный музей, поэтому для нас тоже важно увидеть. Даже, может, туда подъедете, подскажете что-то.

Султан Омана пообещал приехать в Беларусь – Лукашенко-6

Telegram-канал «Пул Первого» из множества ярких артефактов особо выделил вот эти двери. Им почти 900 лет. Кстати, фото дверей часто встречается в этой поездке. Все переговоры за закрытыми резными дверями тонкой работы. Такая же тонкая дипломатия и в здешней политической культуре.

Султан Омана пообещал приехать в Беларусь – Лукашенко-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Вы знаете ситуацию вокруг Беларуси, России, в том числе, эти безумные санкции и прочее. Поэтому мы не очень рассказываем о том, где встречаемся, с кем и каких договоренностей достигли. Меня удовлетворяет то, что сам султан предложил стратегические направления сотрудничества (подробнее здесь).

Султан Омана пообещал приехать в Беларусь – Лукашенко-10

Александр Лукашенко на передовице. Сегодня интервью Президента Беларуси на главном информационном портале Омана. Это даже не интервью, это программная стратегия сотрудничества Минска и Маската. 

Переговоры начались воскресным утром, вчера прошло два раунда, продолжили сегодня. Оман – это абсолютная монархия, главное, договориться с султаном, а наш Президент умеет находить общий язык. 

Султан Омана пообещал приехать в Беларусь – Лукашенко-12

Александр Лукашенко здесь знают как смелого лидера с четкой позицией на международных трибунах и как президента страны, обладающий множеством необходимых для Омана компетенций.

Рыженков: оманские коллеги готовы к выстраиванию долгосрочных отношений. Подробнее.

Султан Омана пообещал приехать в Беларусь – Лукашенко-14

Этот визит – формализация содержательных отношений, которые заложены 17 лет назад между Александром Лукашенко и тогдашним Султаном Кабусом. Его называли Арабским чудотворцем за то, что из бездорожья страну вывел на свой путь, как и наш Президент. 

Тогда это заметно сблизило лидеров, а сейчас страны Персидского залива, Северной Африки из богатых на залежи сырьевых государств переходят в лигу государств с промышленным укладом экономики. И здесь Беларусь становится, что называется, экспортером технологий для их промышленного суверенитета. Мы вносим вклад в формирование многополярного мира. Это не только экономика, это уже геополитика.

Султан Омана пообещал приехать в Беларусь – Лукашенко-16

Василий Колташов, директор Института нового общества (Россия): 
Основная задача – это взаимная торговля. Но построить ее нужно таким образом, чтобы меньше выкупать у Запада, соответственно, меньше переплачивая, и покупать друг у друга. То есть поддерживать таким образом развитие собственной промышленности, собственного сельского хозяйства, собственной транспортной системы, выстраивать совершенно по-другому торговые маршруты и забирать у Запада вот эти привилегии. 

Потому что это действительно привилегии, когда западные страны, в частности Соединенные Штаты, предлагают свою продукцию существенно дороже.

Султан Омана пообещал приехать в Беларусь – Лукашенко-18

Уже в первый день был сформирован райдер сотрудничеством. Детское питание, сухое молоко, вакцины для животных и даже оборудование для производства сухого верблюжьего молока, поставки белорусской техники и создание совместных производств. В общем, товарооборот, как оманская погода, должен быть только с плюсом. Сегодня переговоры посвятили стратегии.

Султан Омана пообещал приехать в Беларусь – Лукашенко-20

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В будущем году Султан пообещал приехать в Беларусь. Беларусь, Россию посетить, северные страны. И к этому времени мы выработаем дорожную карту. И не только будем ждать утверждения ее, но и кое-что сделаем практически. Мы определим несколько конкретных направлений уже не сотрудничества, а наших действий. 

Так сложилась ситуация, что мы летом, ранней весной, ранней осенью занимались больше землей и обеспечивали продовольственную безопасность. И все относили все визиты на это время. Поэтому нет времени и выборами заниматься, надо реализовать план своих визитов.

# Беларусь-Оман # Александр Лукашенко

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