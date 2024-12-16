Султан Омана пообещал приехать в Беларусь – Лукашенко

Еще недавно малознакомая для белорусов страна сегодня на глазах становится перспективным экономическим партнером и даже популярным туристическим направлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дипломатическим отношениям Беларуси и Омана 30 лет, но именно сейчас пришло время нового экономического прорыва. Это стала возможным благодаря личному участию белорусского лидера. Наш Президент с рабочим визитом в этом арабском государстве. Программа пребывания максимально насыщенная. А это всегда гарантия новых контрактов и цифр товарооборота.

События разные, истории схожие. Экзотический Оман, старейшее независимое государство Персидского залива, а летопись сложного пути к своей государственности отражена в Национальном музее Султаната Оман. Нашему Президенту все понятно. Не только потому, что экскурсия на русском – у генерального секретаря музея мама из Беларуси – Оман, как и Беларусь, сформировался не благодаря, а вопреки цивилизационным изломам.

Мы начали строить национальный музей, поэтому для нас тоже важно увидеть. Даже, может, туда подъедете, подскажете что-то.

Telegram-канал «Пул Первого» из множества ярких артефактов особо выделил вот эти двери. Им почти 900 лет. Кстати, фото дверей часто встречается в этой поездке. Все переговоры за закрытыми резными дверями тонкой работы. Такая же тонкая дипломатия и в здешней политической культуре.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете ситуацию вокруг Беларуси, России, в том числе, эти безумные санкции и прочее. Поэтому мы не очень рассказываем о том, где встречаемся, с кем и каких договоренностей достигли. Меня удовлетворяет то, что сам султан предложил стратегические направления сотрудничества (подробнее здесь).

Александр Лукашенко на передовице. Сегодня интервью Президента Беларуси на главном информационном портале Омана. Это даже не интервью, это программная стратегия сотрудничества Минска и Маската. Переговоры начались воскресным утром, вчера прошло два раунда, продолжили сегодня. Оман – это абсолютная монархия, главное, договориться с султаном, а наш Президент умеет находить общий язык.

Александр Лукашенко здесь знают как смелого лидера с четкой позицией на международных трибунах и как президента страны, обладающий множеством необходимых для Омана компетенций. Рыженков: оманские коллеги готовы к выстраиванию долгосрочных отношений. Подробнее.

Этот визит – формализация содержательных отношений, которые заложены 17 лет назад между Александром Лукашенко и тогдашним Султаном Кабусом. Его называли Арабским чудотворцем за то, что из бездорожья страну вывел на свой путь, как и наш Президент. Тогда это заметно сблизило лидеров, а сейчас страны Персидского залива, Северной Африки из богатых на залежи сырьевых государств переходят в лигу государств с промышленным укладом экономики. И здесь Беларусь становится, что называется, экспортером технологий для их промышленного суверенитета. Мы вносим вклад в формирование многополярного мира. Это не только экономика, это уже геополитика.

Василий Колташов, директор Института нового общества (Россия):

Основная задача – это взаимная торговля. Но построить ее нужно таким образом, чтобы меньше выкупать у Запада, соответственно, меньше переплачивая, и покупать друг у друга. То есть поддерживать таким образом развитие собственной промышленности, собственного сельского хозяйства, собственной транспортной системы, выстраивать совершенно по-другому торговые маршруты и забирать у Запада вот эти привилегии. Потому что это действительно привилегии, когда западные страны, в частности Соединенные Штаты, предлагают свою продукцию существенно дороже.

Уже в первый день был сформирован райдер сотрудничеством. Детское питание, сухое молоко, вакцины для животных и даже оборудование для производства сухого верблюжьего молока, поставки белорусской техники и создание совместных производств. В общем, товарооборот, как оманская погода, должен быть только с плюсом. Сегодня переговоры посвятили стратегии.