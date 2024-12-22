Азарёнок: «Враг наш снесёт и все православные храмы, и все памятники Ленину»

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

И хорошая нынче тенденция наметилась, в основном в общественном пространстве нижних слоев интернета. На конференциях все благостные, аж скула от скуки сводит. Вот и достают шашки вечерами и рубят друг друга. Белые рубят красных, красные рубят белых. И все это на радость нашим врагам. Такое вот нехорошее слово и дело. Рубятся из-за исторических личностей. Рубятся из-за целых периодов истории. Рубятся из-за восстаний, империи, революций, Ленина, Сталина, Дзержинского, Салавата Юлаева. Кого угодно кости достанут и лупят друг друга. Лупцуют не щадя, забыв и про западников, и про бандеровцев, и про националистов. История – лженаука. Кто-то может со мной поспорить? Но вы, господа и товарищи, пережили уже три истории. В советское время вам преподавали классовый подход. Затем дорвались либерал-нацисты до книжек и переписали все на свой лад. Теперь же мы очищаем конюшни и строим новые концепции. Но вылазит какой-нибудь националист, берет увесистый том какого-нибудь Ластовского и шарашит им всех по башке. И стоит довольный.

И тут нужно выбрать критерии. Наш критерий – государственность. Создание державы. Те, кто созидал – наши друзья и герои. И значит, все цари, кто расширял территории – наши. Берем их с собой в бой. И Ленин – создатель государства СССР после жуткого падения либерального переворота – наш. Давайте откроем его и почитаем. И научимся разлагать тыл врага. И Сталин, безусловно, наш император, владыка полмира. Другой критерий, который особенно симпатичен белорусам – народность. Мы принципиально строим народную державу. И любимые Шукшиным Разин и Пугачев милые моему сердцу. И я бы принял шубку, тулупчик заячий с плеча Емельяна Ивановича. И его пьяные казаки радуют глаз своим разгулом. Но, безусловно, примкнул бы я к отрядам Суворова, громящим шантрапу. Вот так вот. Получилось же у Пушкина Александра Сергеевича одинаково понять, принять, полюбить, воспеть и Пугачева, и матушку Екатерину Алексеевну. Надо понять, какие фигуры однозначно против нашего государства, которые никогда и ни при каких условиях не смогут быть вмонтированы в нашу систему, которые никогда не встанут в наши ряды. И это, безусловно, Калиновский. Он несется сбивать наших силовиков машинами. Он переименовывает в честь себя площадь, поднимая на ней БЧБ-тряпку. Он поджигает автомобили. Он идет отрезать языки. Он говорит: топор не должен остановиться перед колыбелью ребенка. Он называет православие собачьей верой.