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Азарёнок: «Враг наш снесёт и все православные храмы, и все памятники Ленину»

22 декабря 2024 17:41
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Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.

Азарёнок: «Враг наш снесёт и все православные храмы, и все памятники Ленину»-2

Григорий Азаренок, СТВ: 
И хорошая нынче тенденция наметилась, в основном в общественном пространстве нижних слоев интернета. На конференциях все благостные, аж скула от скуки сводит. Вот и достают шашки вечерами и рубят друг друга. Белые рубят красных, красные рубят белых. И все это на радость нашим врагам. Такое вот нехорошее слово и дело. 

Рубятся из-за исторических личностей. Рубятся из-за целых периодов истории. Рубятся из-за восстаний, империи, революций, Ленина, Сталина, Дзержинского, Салавата Юлаева. Кого угодно кости достанут и лупят друг друга. Лупцуют не щадя, забыв и про западников, и про бандеровцев, и про националистов. 

История – лженаука. Кто-то может со мной поспорить? Но вы, господа и товарищи, пережили уже три истории. В советское время вам преподавали классовый подход. Затем дорвались либерал-нацисты до книжек и переписали все на свой лад. Теперь же мы очищаем конюшни и строим новые концепции. Но вылазит какой-нибудь националист, берет увесистый том какого-нибудь Ластовского и шарашит им всех по башке. И стоит довольный.

Азарёнок: «Враг наш снесёт и все православные храмы, и все памятники Ленину»-4

И тут нужно выбрать критерии. Наш критерий – государственность. Создание державы. Те, кто созидал – наши друзья и герои. И значит, все цари, кто расширял территории – наши. Берем их с собой в бой. И Ленин – создатель государства СССР после жуткого падения либерального переворота – наш. Давайте откроем его и почитаем. И научимся разлагать тыл врага. И Сталин, безусловно, наш император, владыка полмира. 

Другой критерий, который особенно симпатичен белорусам – народность. Мы принципиально строим народную державу. И любимые Шукшиным Разин и Пугачев милые моему сердцу. И я бы принял шубку, тулупчик заячий с плеча Емельяна Ивановича. И его пьяные казаки радуют глаз своим разгулом. Но, безусловно, примкнул бы я к отрядам Суворова, громящим шантрапу. Вот так вот. Получилось же у Пушкина Александра Сергеевича одинаково понять, принять, полюбить, воспеть и Пугачева, и матушку Екатерину Алексеевну.

Надо понять, какие фигуры однозначно против нашего государства, которые никогда и ни при каких условиях не смогут быть вмонтированы в нашу систему, которые никогда не встанут в наши ряды. И это, безусловно, Калиновский. Он несется сбивать наших силовиков машинами. Он переименовывает в честь себя площадь, поднимая на ней БЧБ-тряпку. Он поджигает автомобили. Он идет отрезать языки. Он говорит: топор не должен остановиться перед колыбелью ребенка. Он называет православие собачьей верой.

Азарёнок: «Враг наш снесёт и все православные храмы, и все памятники Ленину»-6

Да, может, варшавское свое начальство Винцент Констант не любил. Так нынешние наймиты-бандиты сильно любят вильнюсский центр? Это их внутривидовая борьба, мы ее, конечно, приветствуем. Но заигрывать с польским террористом бессмысленно. Он всадит тебе нож в спину. 

Неужели разные фланги не понимают, что враг наш снесет и все православные храмы, и все памятники Ленину. Что они одинаково ненавидят что Суворова, что Дзержинского. И любая наша историческая склока, да еще и на повышенных тонах, радость для них необычайная. И будут бить в эту расщелину, бить беспощадно.

Должны быть неупотребимы слова «совок», «новиоп», «булкохруст». Никто не собирается хрустеть никакими булками. Надо хрустеть костями врага. Отчего у нас проблемы в историческом сознании? От равнодушия.

Подробнее в видеоматериале.

# Григорий Азаренок # Государственная политика # История

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