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Беларусь разрушила привычную модель современных революций. И вот почему

06 сентября 2020 20:53
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Новости Беларуси. Еще раз о маркерах революций и политических технологиях. Об отличиях между реальными политическими действиями с конкретным экономическим результатом от обычных дискуссий шла речь в эфире программы «Неделя» на СТВ.

Евгений Пустовой разбирался в вопросе.

Евгений Пустовой, корреспондент:
Апокалипсис для Беларуси отменяется. Эта новость для мировых медиа стала № 1. Как и та, про февральские переговоры «Нормандской четверки» по украинскому кризису в Минске. 

Беларусь разрушила привычную модель современных революций. И вот почему-1

Это был первый букет от политиков канцлеру Германии. Тогда Лукашенко помог решить целый «букет» проблем по Украине, а потом еще не раз убеждал.

Беларусь разрушила привычную модель современных революций. И вот почему-4

Теперь Александр Лукашенко в базе «Миротворец» – скандально известном списке тех, кто по мнению создателей платформы угрожает целостности Украины. Среди авторов этой идеи – депутат Алексей Гончаренко. Это он делал селфи на фоне обгорелых тел в 2014 году в Одессе. Это его друг Игорь Гузь, поклонник БЧБ-флага и боев с белорусскими правоохранителями, основатель отряда «Погоня». 

Александр Лукашенко: вы понимаете, кто за нас взялся. «Идите поздравьте его с днём рождения. Дураки! Они с огнём играются»

Беларусь разрушила привычную модель современных революций. И вот почему-7

Зашифрованный разговор Берлина с Парижем перехватила белорусская радиоэлектронная разведка. 

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Теперь его содержание будут изучать российские спецслужбы.

Александр Лукашенко: «Это фальсификация. Никакого отравления Навального не было»

Навальный – это российский борец за правду и с режимом, а еще любитель белого цвета. 

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Евгений Пустовой:
Больно и обидно. Выходят С БЧБ-символом коллаборантов на проспект Победителей. Под знаменами слуг нацистов на проспект в честь победителей этих самых нацистов. Забыли и про своих фронтовиков-победителей, и про истерзанных партизан, про Хатынь и про Брестскую крепость. 

Подоспела «свежая кровь» – несколько сотен студентов из провинции и пару десятков столичных. Несколько сотен, а пишут о белорусском студенчестве. Во все времена были молодые и недовольные. Социологическая ложка дегтя.

Беларусь разрушила привычную модель современных революций. И вот почему-10

Беларусь разрушила привычную модель современных революций. И вот почему-12

Власть, силовики терпеливо ждут, когда уже успокоятся и перестанут хайповать, призывать к забастовкам. 

Кто эти люди, которые стоят на проходных некоторых предприятий Беларуси, и что о них думают заводчане?

Некоторые уезжают из страны.

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Что интересно, сюзерены стран Балтии санкции к Беларуси принимать не спешат, только к демократии призывают. Какой? Намедни показали и в Германии.

Беларусь разрушила привычную модель современных революций. И вот почему-15

И в США.

Беларусь разрушила привычную модель современных революций. И вот почему-18

Евгений Пустовой:
Если в Беларуси у правительственных зданий с флагами коллаборантов – это змагары, а если со знаменами Третьего рейха, но в Германии – это уже ультрас.

Штайнмайер о протестах в Берлине: «Не могу понять, когда демонстранты позволяют политическим агитаторам манипулировать собой»

Беларусь разрушила привычную модель современных революций. И вот почему-21

Если в Беларуси плитку и коктейли Молотова бросают в силовиков – это борцы с режимом. Если в США, то это внутренний терроризм. Трамп не стесняется на определение уличного хаоса.

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Беларусь разрушила привычную модель современных революций. И вот почему-24

Справедливости ради, Европа вышла на улицы против карантина. Жители Германии и Франции хотят жить без запретов на труд из-за пандемии.

«Это всё мы видели своими глазами»: житель Германии стал свидетелем акции протеста в Минске

Беларусь разрушила привычную модель современных революций. И вот почему-27

Беларусь разрушила привычную модель современных революций. В будни страна живет в привычном ритме. После обеда в воскресенье начинают работать технологии не мирных протестов.

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Евгений Пустовой:
В Координационном совете раздрай: разъехались, поменялись, не договорились. Бабарико заранее, предвидя свое поражение, записал обращение – мол, создаем партию. Тихановская выразила несогласие. Белорусскими протестами якобы управляет Мария Колесникова с немецким паспортом, Латушко уехал из страны.

Беларусь разрушила привычную модель современных революций. И вот почему-30

Вот такие ценности нам предлагают импортировать из других столиц. Тихановская встретилась с Бернаром-Анри Леви – «серым кардиналом либерализма», французским «философом и журналистом», любителем переворотов. Он призывал бомбить Югославию и водил дружбу с Масхадовым, поддерживал «революцию роз»,  Евромайдан, «арабскую весну». В общем, гуру мирных протестов.

Беларусь разрушила привычную модель современных революций. И вот почему-33

Евгений Пустовой:
Шахматист Бабарико просчитался, за столом сейчас другие игроки. А в их руках, те кто сейчас выходят на улицы – просто пешки. Но одно радует: что сейчас эту геополитическую партию играет Лукашенко. Ему даже такие эксклюзивные шахматы в преддверие выборов подарили.

# Акции протеста # общество # Евгений Пустовой # Алексей Гончаренко # Игорь Гузь # Виктор Бабарико # Мария Колесникова # Светлана Тихановская # Павел Латушко # Бернар-Анри Леви # Ангела Меркель # Фотофакт

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