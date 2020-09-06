Беларусь разрушила привычную модель современных революций. И вот почему

Новости Беларуси. Еще раз о маркерах революций и политических технологиях. Об отличиях между реальными политическими действиями с конкретным экономическим результатом от обычных дискуссий шла речь в эфире программы «Неделя» на СТВ. Евгений Пустовой разбирался в вопросе. Евгений Пустовой, корреспондент:

Апокалипсис для Беларуси отменяется. Эта новость для мировых медиа стала № 1. Как и та, про февральские переговоры «Нормандской четверки» по украинскому кризису в Минске.

Это был первый букет от политиков канцлеру Германии. Тогда Лукашенко помог решить целый «букет» проблем по Украине, а потом еще не раз убеждал.

Теперь Александр Лукашенко в базе «Миротворец» – скандально известном списке тех, кто по мнению создателей платформы угрожает целостности Украины. Среди авторов этой идеи – депутат Алексей Гончаренко. Это он делал селфи на фоне обгорелых тел в 2014 году в Одессе. Это его друг Игорь Гузь, поклонник БЧБ-флага и боев с белорусскими правоохранителями, основатель отряда «Погоня». Александр Лукашенко: вы понимаете, кто за нас взялся. «Идите поздравьте его с днём рождения. Дураки! Они с огнём играются»

Зашифрованный разговор Берлина с Парижем перехватила белорусская радиоэлектронная разведка. Обнародованы подробности перехваченного белорусской разведкой разговора между Варшавой и Берлином Теперь его содержание будут изучать российские спецслужбы. Александр Лукашенко: «Это фальсификация. Никакого отравления Навального не было» Навальный – это российский борец за правду и с режимом, а еще любитель белого цвета. «Поднять народ, завести народ». Юрий Воскресенский о том, какие политтехнологии использовались объединённым штабом оппозиции Евгений Пустовой:

Больно и обидно. Выходят С БЧБ-символом коллаборантов на проспект Победителей. Под знаменами слуг нацистов на проспект в честь победителей этих самых нацистов. Забыли и про своих фронтовиков-победителей, и про истерзанных партизан, про Хатынь и про Брестскую крепость. Подоспела «свежая кровь» – несколько сотен студентов из провинции и пару десятков столичных. Несколько сотен, а пишут о белорусском студенчестве. Во все времена были молодые и недовольные. Социологическая ложка дегтя.

И в США.

Евгений Пустовой:

Если в Беларуси у правительственных зданий с флагами коллаборантов – это змагары, а если со знаменами Третьего рейха, но в Германии – это уже ультрас. Штайнмайер о протестах в Берлине: «Не могу понять, когда демонстранты позволяют политическим агитаторам манипулировать собой»

Если в Беларуси плитку и коктейли Молотова бросают в силовиков – это борцы с режимом. Если в США, то это внутренний терроризм. Трамп не стесняется на определение уличного хаоса. Таких столкновений не было с 60-х. Что говорят о происходящем в США местные жители и международные эксперты

Справедливости ради, Европа вышла на улицы против карантина. Жители Германии и Франции хотят жить без запретов на труд из-за пандемии. «Это всё мы видели своими глазами»: житель Германии стал свидетелем акции протеста в Минске

Беларусь разрушила привычную модель современных революций. В будни страна живет в привычном ритме. После обеда в воскресенье начинают работать технологии не мирных протестов. Андрей Савиных о ситуации в белорусском обществе:«Есть конфликт двух мировоззренческих картин мира» Евгений Пустовой:

В Координационном совете раздрай: разъехались, поменялись, не договорились. Бабарико заранее, предвидя свое поражение, записал обращение – мол, создаем партию. Тихановская выразила несогласие. Белорусскими протестами якобы управляет Мария Колесникова с немецким паспортом, Латушко уехал из страны.

Вот такие ценности нам предлагают импортировать из других столиц. Тихановская встретилась с Бернаром-Анри Леви – «серым кардиналом либерализма», французским «философом и журналистом», любителем переворотов. Он призывал бомбить Югославию и водил дружбу с Масхадовым, поддерживал «революцию роз», Евромайдан, «арабскую весну». В общем, гуру мирных протестов.