Молодые семьи поборолись за титул «Властелин села»! Чем запомнился конкурс с белорусским колоритом?

Семейный праздник с белорусским колоритом. В Могилевской области 18 июня выбирали «Властелина села – 2025», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из 72 семей-участников районных этапов в финал вышли 14 сильнейших, которые сразились, представляя область на республиканском уровне. Самые активные семьи региона показали свои таланты, рассказали о традициях и приняли участие в конкурсах. Среди них – мастер-класс по драникам на колоде, искусство косарей и изготовление венков. В чем секрет семейного успеха участников проекта, знает Юлия Мычка.

Карась живой, карп копченый и жареный. А еще самотканые дорожки и рушники, хранящие тепло рук бабушек, семейный альбом и просто скатерть-самобранка с десятком блюд народной кухни. Так семья Стельмах из Осиповичского района готовится встречать жюри конкурса «Властелин села». Глава семьи – настоящий мастер рыбной кухни. Работает в хозяйстве и умеет приготовить из свежего улова больше 20 блюд. Мама – душа детского коллектива, помощник воспитателя. Вместе они живут в агрогородке Вязье и воспитывают двоих детей. Читайте здесь.

У каждой семьи есть своя изюминка, но объединяет их одно: все они искренне влюблены в белорусскую деревню, ее теплые традиции и простые радости сельской жизни. Юлия Мычка, корреспондент:

Чтобы найти настоящего «Властелина села», навигаторы не нужны. О трудолюбивом хозяине лучше любых слов расскажет его усадьба. Свой деревенский мир в миниатюре участники привезли со всего региона. И чего здесь только нет! От душистого меда родной пасеки до пушистых кроликов и важных коз-молочниц.

Каравай семьи Чумаковых украшают 9 колосьев. Цифра неслучайна: у обоих супругов именины 9-го числа. Но они верят не столько в магию чисел, сколько в силу родной земли и крепких корней. Инженеры Костюковичского лесхоза познакомились на работе и решили: идеальное место для создания семьи – белорусская деревня, где труд на земле и жизнь в ладу с природой становятся основой счастья.