Обнародованы подробности перехваченного белорусской разведкой разговора между Варшавой и Берлином

Новости Беларуси. Новость, которая 3 сентября стала топовой во многих мировых СМИ и остается таковой до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он даже озвучил одну из ключевых фраз, которая наглядно показывает, для чего была разыграна карта Навального: «Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси». Еще одна вероятная цель этой «отравленной фейк-молнии» – накалить обстановку в преддверии Единого дня голосования в России, который назначен на 13 сентября.

Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным назвал информацию об отравлении Алексея Навального фальсификацией. При этом в качестве аргумента Президент Беларуси сослался на перехваченный белорусской радиоэлектронной военной разведкой разговор Варшавы и Берлина.

Стоит отметить: вполне ожидаемо факты, озвученные нашим Президентом, Германия тут же назвала неправдой. Для того, чтобы не быть голословными, было принято решение раскрыть детали того самого разговора. Его расшифровку мы предлагаем вашему вниманию.

Варшава: Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?

Берлин: Вроде бы все по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления.

Варшава: Отравление подтверждается точно?

Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идет война… А во время войны всякие методы хороши.

Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси… Самый эффективный путь – утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

Берлин: Этим и занимаемся… А как ваши дела в Беларуси?

Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованны. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны Президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.

Берлин: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.

Варшава: Пока.