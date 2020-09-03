Александр Лукашенко: «Это фальсификация. Никакого отравления Навального не было»

Новости Беларуси. 3 сентября во Дворце Независимости прошли переговоры Александра Лукашенко с главой правительства России Михаилом Мишустиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минск прибыла большая российская делегация. Во время личной встречи Президента и Мишустина стороны обсудили самые серьезные вопросы.

Странную игру затеяли и еще одни соседи. Канцлер Германии Меркель заявила о том, что Алексей Навальный отравлен химическим оружием. Эту ситуацию сегодня, 3 сентября, прокомментировал Александр Лукашенко. У белорусской разведки есть доказательства, что это фальсификация. Для чего был сделан такой опрометчивый шаг, Президент пояснил.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них – у Запада – новая фишка появилась. Опять «Новичок», опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему хотели закрыть рот, то есть Навальному) мы перехватили разговор. Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было.

Группа специалистов, я так понимаю, подготовила для Меркель, для ее администрации факты, а может быть и заявление, которое она сделала. Сделали они это – цитата: «Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси». Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди. Поэтому, я думаю, Бортникову с Нарышкиным надо будет серьезно разобраться в этой ситуации. Мы и голос передадим записанный, и текст передадим. Полностью все материалы будут сегодня-завтра у ваших спецслужб для того, чтобы они разобрались, кому это надо. И главное – одна тоже цитата – я могу вам ее озвучить: «Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России». То есть они знают, что в России выборы, и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль. Что же касается отношений Беларуси и России, то мы значительно продвинулись в решении наболевших вопросов. Страны четко наметили шаги – укреплять прежде всего экономические связи. Такие тезисы звучали уже на расширенном заседании правительств.