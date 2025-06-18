«Витэн» на выезде обыграл «Столицу» в поединке финального противостояния ЧБ по мини-футболу

Пятому матчу быть! «Витэн» на выезде обыграл «Столицу» в поединке финального противостояния чемпионата Беларуси по мини-футболу и восстановил паритет в серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гости полностью контролировали ход матча, не подпускали соперника к своим воротам и уже к перерыву обеспечили себе комфортное преимущество в три мяча. Во втором тайме они вновь несколько раз огорчили «горожан». Несмотря на все усилия хозяев отыграться, итоговая виктория осталась за командой из Орши – 5:2.

Оба клуба сохраняют шансы на главный трофей. Счет в серии равный – 2:2. Всего «Столица» шесть раз брала золото национального первенства, у «Витэна» пять чемпионских титулов, последний из которых был завоеван в 2021 году. Напомним, обладателями бронзы стали спортсмены «Минска».