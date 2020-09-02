Почему Павел Латушко уехал из Беларуси и что будет с Купаловским? Мнение Сергея Мусиенко
Новости Беларуси. Информационная бомба из Telegram-каналов. Павел Латушко – один из лидеров Координационного совета – находится в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом экс-дипломат, министр культуры и руководитель театра заявил сам.
О том, как это было, разбирался Евгений Пустовой.
Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
Этот спектакль собрал зрителей Telegram-каналов. Обошлось без переодеваний и деления реквизитов. Просто «переобулись».
Павел Латушко:
Вы – эліта, вы – асобы, разам сабраны пад гэтым цудоўным дахам нашага Купалаўскага тэатру.
Евгений Пустовой:
В древности актерский труд называли лицедейством. Из национального достояния – Купаловского театра – сделали театр абсурда.
Сначала в любви признаются...
Павел Латушко:
Гонар быць беларусам – найвялікшая каштоўнасць. Купалаўцы не здрадзілі традыцыям. Купалаўцы не здрадзілі сумленню.
Затем под покровом ночи бегут из страны. Чуть ли не в багажнике автомобиля польского посла Артура Михальского. В 1 час 27 минут в пункте пропуска «Берестовица».
«Уходят на заранее подготовленные позиции, которые были срежессированы задолго до этого»
Сергей Мусиенко, политолог:
Крысы ли это, интеллигенты ли это, если они уходят на заранее подготовленные позиции, которые были срежессированы задолго до этого?
Бывший директор Купаловского театра не пользовался авторитетом в труппе, когда был директором. Они очень негативно к нему относились. Но почему-то все очень рьяно стали за него в нужный момент. Странная история.
Госпогранкомитет: Павел Латушко покинул Беларусь
Скорее всего, было обещано и под что Павел Павлович уходил, это на свободный театр, который будет гастролировать по миру. На него деньги. «Вот, всей труппой и уйдем». Сейчас идет реализация. Другое дело, что кто будет эти постановки смотреть по миру? Да, хорошие актеры.
Евгений Пустовой:
Самое интересное: Латушко из Беларуси уехал аккурат перед днем создания партии «Вместе». Страну ранее одним за одним покинули супруги Цепкало, Светлана Тихановская с детьми, Вадим Прокопьев, администраторы антигосударственных Telegram-каналов и даже целая редакция негосударственных интернет-медиа. Страну покинул и известный в узких кругах блогер Мотолько.
«Юридически это не Координационный совет, потому что даже себя не координируют»
Сергей Мусиенко:
Юридически это не Координационный совет, потому что даже себя не координируют. То есть когда люди в него входят явочным порядком, выходят, какие-то фамилии мы слышим, потом они говорят, что «я в нем работать не могу по техническим причинам». О чем это говорит? Об искусственности всего этого.
Александр Лукашенко: он перешёл красную линию. Возбудили дело по захвату власти. Вот он и ответит по закону
Евгений Пустовой:
Вот и не выдержала тонкая душа Латушко всех этих политических перепетий. Дело не в нынешней власти – дело в тщеславии. Латушко, видимо, понял, что его использовали. А тут еще и театр в год векового юбилея почти развален.
Это глубоко спланированный шаг по дестабилизации и подрыву наших культурных и моральных устоев
Сергей Мусиенко:
Люди, которые в этом мало-мальски понимают, когда его поставили министром культуры еще до всего этого, они уже сожалели о белорусской культуре. Что и произошло. То есть это давно, глубоко спланированный шаг по дестабилизации и подрыву наших культурных и моральных устоев, потому что целый ряд его решений на посту министра культуры во многом приводил к деградации нашего искусства, того же театра, о котором он сейчас так печется и хочет вывести в Европу. Это история с очень-очень глубоким подтекстом.