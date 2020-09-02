Почему Павел Латушко уехал из Беларуси и что будет с Купаловским? Мнение Сергея Мусиенко

Новости Беларуси. Информационная бомба из Telegram-каналов. Павел Латушко – один из лидеров Координационного совета – находится в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом экс-дипломат, министр культуры и руководитель театра заявил сам. О том, как это было, разбирался Евгений Пустовой. Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:

Этот спектакль собрал зрителей Telegram-каналов. Обошлось без переодеваний и деления реквизитов. Просто «переобулись». Павел Латушко:

Вы – эліта, вы – асобы, разам сабраны пад гэтым цудоўным дахам нашага Купалаўскага тэатру. Евгений Пустовой:

В древности актерский труд называли лицедейством. Из национального достояния – Купаловского театра – сделали театр абсурда. Сначала в любви признаются... Павел Латушко:

Гонар быць беларусам – найвялікшая каштоўнасць. Купалаўцы не здрадзілі традыцыям. Купалаўцы не здрадзілі сумленню.

Затем под покровом ночи бегут из страны. Чуть ли не в багажнике автомобиля польского посла Артура Михальского. В 1 час 27 минут в пункте пропуска «Берестовица». «Уходят на заранее подготовленные позиции, которые были срежессированы задолго до этого»

Сергей Мусиенко, политолог:

Крысы ли это, интеллигенты ли это, если они уходят на заранее подготовленные позиции, которые были срежессированы задолго до этого? Бывший директор Купаловского театра не пользовался авторитетом в труппе, когда был директором. Они очень негативно к нему относились. Но почему-то все очень рьяно стали за него в нужный момент. Странная история. Госпогранкомитет: Павел Латушко покинул Беларусь Скорее всего, было обещано и под что Павел Павлович уходил, это на свободный театр, который будет гастролировать по миру. На него деньги. «Вот, всей труппой и уйдем». Сейчас идет реализация. Другое дело, что кто будет эти постановки смотреть по миру? Да, хорошие актеры. Евгений Пустовой:

Самое интересное: Латушко из Беларуси уехал аккурат перед днем создания партии «Вместе». Страну ранее одним за одним покинули супруги Цепкало, Светлана Тихановская с детьми, Вадим Прокопьев, администраторы антигосударственных Telegram-каналов и даже целая редакция негосударственных интернет-медиа. Страну покинул и известный в узких кругах блогер Мотолько. «Юридически это не Координационный совет, потому что даже себя не координируют»