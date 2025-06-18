С сентября дети, проживающие в Беларуси, обязаны получать общее среднее образование в школах страны

Получая образование, белорусская молодежь не только постигает знания, особое внимание уделяют человеческим ценностям, любви к Родине и традициям. С нового учебного года дети, проживающие на территории нашей страны, обязаны получать общее среднее образование только в школах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможность дистанционно учиться, например, в зарубежных заведениях будет исключена. Новшество привлекло внимание родительского сообщества. Многие поддержали такие изменения, но нашлись и те, кто начал критиковать систему образования.

Так, гражданка Чувашии, которая проживает в Гомеле, в своем TikTok аккаунте высказала недовольство новыми правилами. Она рассказала, что ее дети учатся дистанционно в российской школе и настаивает на сохранении возможности обучать их дома по своим правилам. А новые нормы якобы «ущемляют ее права». В комментариях белорусы такую позицию не поддержали, назвав проблему «надуманной». Многие отмечали, что в учебных заведениях у детей есть возможность получить полноценную социализацию, при этом находясь в безопасности под присмотром взрослых. Также для ребят важно знать историю Беларуси в контексте всемирной, географию нашей страны, белорусский язык и литературу. В зарубежных школах эти предметы не проходят.

Эллада Власенко, директор гимназии № 15 Минска:

Все ребята, с первого по одиннадцатый класс, для них обучение в школе является вообще основным видом деятельности и занятости. Конечно, ребята должны посещать, чтобы и время их было, и режим дня, все было расписано для них. И здесь еще нужно отметить, что учреждение общего среднего образования обеспечивает для каждого ребенка буквально все. И обучение, и воспитание, и их полную занятость. И оно же является обязательным для всех. Отсутствие личного контакта с педагогом может негативно сказаться не только на самодисциплине ребенка, но и на усвоении школьного материала. Ведь необходима не только теория, но и практика. Например, лабораторные работы по химии и физике требуют соответствующей материально-технической базы, которая дома отсутствует.