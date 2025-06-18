Их дом – небо! Открытый чемпионат Беларуси среди ветеранов парашютного спорта проходит в Витебске

«Витебск собирает друзей». В северный регион приехали парашютисты из Беларуси и России, чтобы вот уже в шестой раз проверить, кто же быстрее, выше и в данном случае точнее. Аэроклуб ДОСААФ имени Горовца принимает открытый чемпионат Беларуси по парашютному спорту среди ветеранов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участникам предстоит выполнить по-настоящему ювелирную задачу – с высоты тысячи метров попасть точно в цель размером в двухкопеечную монету. Кто покорит высоту и чего стоит такая точность, узнавали наши корреспонденты.

Ветер в голове – это про них. За драйвом, эмоциями и адреналином парашютисты возвращаются и в 40 лет, и в 60. Центром притяжения для любителей захватывающих полетов стал аэродром под Витебском.

Виталий Свиридов, председатель организационного комитета чемпионата, инструктор парашютно-десантной подготовки Витебского аэроклуба ДОСААФ:

Участники этих соревнований – это профессиональные спортсмены, парашютисты. Не хочется говорить слово, что в прошлом, потому что большинство из них не утратило навык. Это мастера спорта СССР, Республики Беларусь, Российской Федерации. В заявочном листе – 40 фамилий. На старт выходят не только спортсмены из Беларуси, но и российские парашютисты. Турнир официально носит статус международного.

Александр Шляпников, участник соревнований:

Я прыгаю с парашютом, начиная еще со школьной скамьи. Еще приходилось убегать с уроков иногда. Но учителя с пониманием относились к этому делу. Большинство спортсменов называют Витебский аэродром родным. Приезжать сюда стало традицией, которую уже поддерживают и начинающие парашютисты. Варвара Мяделец – самая юная участница. Девушке всего 15, но в ее активе уже десятки прыжков.