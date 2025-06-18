Их дом – небо! Открытый чемпионат Беларуси среди ветеранов парашютного спорта проходит в Витебске
«Витебск собирает друзей». В северный регион приехали парашютисты из Беларуси и России, чтобы вот уже в шестой раз проверить, кто же быстрее, выше и в данном случае точнее.
Аэроклуб ДОСААФ имени Горовца принимает открытый чемпионат Беларуси по парашютному спорту среди ветеранов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участникам предстоит выполнить по-настоящему ювелирную задачу – с высоты тысячи метров попасть точно в цель размером в двухкопеечную монету.
Кто покорит высоту и чего стоит такая точность, узнавали наши корреспонденты.
Ветер в голове – это про них. За драйвом, эмоциями и адреналином парашютисты возвращаются и в 40 лет, и в 60. Центром притяжения для любителей захватывающих полетов стал аэродром под Витебском.
Виталий Свиридов, председатель организационного комитета чемпионата, инструктор парашютно-десантной подготовки Витебского аэроклуба ДОСААФ:
Участники этих соревнований – это профессиональные спортсмены, парашютисты. Не хочется говорить слово, что в прошлом, потому что большинство из них не утратило навык. Это мастера спорта СССР, Республики Беларусь, Российской Федерации.
В заявочном листе – 40 фамилий. На старт выходят не только спортсмены из Беларуси, но и российские парашютисты. Турнир официально носит статус международного.
Александр Шляпников, участник соревнований:
Я прыгаю с парашютом, начиная еще со школьной скамьи. Еще приходилось убегать с уроков иногда. Но учителя с пониманием относились к этому делу.
Большинство спортсменов называют Витебский аэродром родным. Приезжать сюда стало традицией, которую уже поддерживают и начинающие парашютисты. Варвара Мяделец – самая юная участница. Девушке всего 15, но в ее активе уже десятки прыжков.
Варвара Мяделец, участница соревнований:
Я занимаюсь второй год. Меня сюда привел папа. Он парашютист, и я пошла по его стопам. Небо манило меня с детства, поэтому я начала заниматься.
Участники соревнуются в сложной парашютной дисциплине – прыжках на точность приземления со спортивным куполом. Состав команд сулит напряженную борьбу в течение всех дней состязаний. За звание лучших поборются мастера спорта СССР, чемпионы и рекордсмены мира. Но регалии – в прошлом. Этот турнир парашютисты начали с чистого листа. Внимание судей – к первому касанию земли. Попасть в цель с высоты в тысячу метров – значит совершить по-настоящему ювелирный прыжок.
Подробности в видео.