Андрей Савиных о ситуации в белорусском обществе: «Есть конфликт двух мировоззренческих картин мира»

Новости Беларуси. Еще раз о маркерах революций и политических технологиях. Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Беларуси в эфире программы «Неделя» на СТВ рассказал о том, за что идет борьба в таких случаях и зачем людей призывают выходить на улицы. Подробнее в материале Евгения Пустового.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Беларуси:

Идет жесткая борьба мироустройства. Но на улицу не выходят, естественно, те, которые занимаются основной частью борьбы. На улицу выбрасывается молодежь, люди, которые, просто-напросто используются в целях дестабилизации обстановки. Есть такое выражение «пушечное мясо», хотя я лично его не люблю. Сергей Мусиенко: «Я задал всего один вопрос, после чего они очень начали эмоционально дискутировать» Евгений Пустовой, СТВ:

Беспорядки не переросли в Майдан, немирные призывы только раздражают зрелых белорусов. Люди не хотят уничтожать свою страну, люди не хотят уничтожать свою экономику.

Андрей Савиных:

Есть конфликт двух мировоззренческих картин мира: традиционное, с традиционными ценностями, и либеральное или модернизированное общество. Даже, возможно, можно говорить и о каком-то варианте постмодерна, когда нет семьи, нет коллектива, а есть только атомизированный индивид, который является потребителем.

Евгений Пустовой:

Беларусь хотят разорвать. Для бизнес-элит США это лакомый кусок IT-аутсорсинга: ежегодно около миллиарда долларов заокеанские заказчики платят нашим компаниям. А еще у нас производят каждый третий карьерный самосвал в мире и самый мощный трактор в Европе. Мы в мировых лидерах по экспорту калийной соли и производителей молока. И это лишь экономика. Геополитика еще понятнее: для Польши мы лакомый кусок для утоления аппетитов былого величия, для Запада последнее окно у России в Европу.