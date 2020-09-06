Андрей Савиных о ситуации в белорусском обществе: «Есть конфликт двух мировоззренческих картин мира»
Новости Беларуси. Еще раз о маркерах революций и политических технологиях. Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Беларуси в эфире программы «Неделя» на СТВ рассказал о том, за что идет борьба в таких случаях и зачем людей призывают выходить на улицы.
Подробнее в материале Евгения Пустового.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Беларуси:
Идет жесткая борьба мироустройства. Но на улицу не выходят, естественно, те, которые занимаются основной частью борьбы. На улицу выбрасывается молодежь, люди, которые, просто-напросто используются в целях дестабилизации обстановки. Есть такое выражение «пушечное мясо», хотя я лично его не люблю.
Сергей Мусиенко: «Я задал всего один вопрос, после чего они очень начали эмоционально дискутировать»
Евгений Пустовой, СТВ:
Беспорядки не переросли в Майдан, немирные призывы только раздражают зрелых белорусов. Люди не хотят уничтожать свою страну, люди не хотят уничтожать свою экономику.
Андрей Савиных:
Есть конфликт двух мировоззренческих картин мира: традиционное, с традиционными ценностями, и либеральное или модернизированное общество. Даже, возможно, можно говорить и о каком-то варианте постмодерна, когда нет семьи, нет коллектива, а есть только атомизированный индивид, который является потребителем.
Евгений Пустовой:
Беларусь хотят разорвать. Для бизнес-элит США это лакомый кусок IT-аутсорсинга: ежегодно около миллиарда долларов заокеанские заказчики платят нашим компаниям. А еще у нас производят каждый третий карьерный самосвал в мире и самый мощный трактор в Европе. Мы в мировых лидерах по экспорту калийной соли и производителей молока. И это лишь экономика. Геополитика еще понятнее: для Польши мы лакомый кусок для утоления аппетитов былого величия, для Запада последнее окно у России в Европу.
Андрей Савиных:
Идет очень жесткий конфликт. Конфликт между глобальной элитой, которая создавала глобальный проект единого, так сказать, мира, подчиняющегося одним правилам, и региональными элитами. Глобальный проект провалился по целому ряду причин, не будем сейчас это обсуждать, но формирование макрорегионов, регионализация, она, естественно, встречает жесткое сопротивление.
Все старо как мир. Идет борьба между определенными социальными группами за глобальное доминирование и за возможность получения, скажем так, большей доли добавленной стоимости в глобальной экономике. Ну и, соответственно, на уровне каждой отдельно взятой страны. Либо мы имеем иерархическое консервативное государство, либо мы имеем сетевое либеральное государство. Власть будет делиться в каждом случае по-разному. И это фактически в каждом случае, выливается на улицу.