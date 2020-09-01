Штайнмайер о протестах в Берлине: «Не могу понять, когда демонстранты позволяют политическим агитаторам манипулировать собой»

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ:

Государственные флаги кайзеровской Германии, в том числе и военные, на ступеньках свободно избранного германского парламента, в сердце нашей демократии, – это не только отвратительно, но, учитывая историю этого места, просто неприемлемо. Мы не потерпим антидемократическую кампанию по очернению ФРГ у Бундестага. Правоэкстремистские нападения и насилие на демонстрации в Берлине в прошлую субботу по праву испугало и возмутило многих людей. Мы не потерпим таких беспорядков. Те, кого раздражают меры по борьбе с коронавирусом, и те, кто сомневается в их необходимости, могут выступать против них. Но я не могу понять, когда демонстранты позволяют врагам демократии и политическим агитаторам манипулировать собой. Все, кто демонстрирует солидарность с правыми экстремистами на улицах, все, кто идет вместе с неонацистами, ксенофобами и антисемитами, все, кто четко не отделяет себя от них, становятся причастными к ним.