Штайнмайер о протестах в Берлине: «Не могу понять, когда демонстранты позволяют политическим агитаторам манипулировать собой»

Новости Германии. Президент Германии встретился с правоохранителями, которые сумели предотвратить нападение на здание Рейхстага в минувшие выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил стражей порядка, а также выразил им дань уважения и признания.
Более 30 тысяч жителей вышли на улицы Берлина, выражая таким образом свое несогласие с мерами борьбы с пандемией. Группа демонстрантов прорвалась через оцепление к Рейхстагу и развернула на лестнице флаги радикальных движений. Некоторые протестующие бросали в полицейских камни и бутылки. Начались столкновения.
Агрессивную толпу удалось разогнать, применив силу. За весь день протестов правоохранители задержали свыше трехсот человек. Более 30 стражей порядка пострадали.
Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ:
Государственные флаги кайзеровской Германии, в том числе и военные, на ступеньках свободно избранного германского парламента, в сердце нашей демократии, – это не только отвратительно, но, учитывая историю этого места, просто неприемлемо. Мы не потерпим антидемократическую кампанию по очернению ФРГ у Бундестага. Правоэкстремистские нападения и насилие на демонстрации в Берлине в прошлую субботу по праву испугало и возмутило многих людей. Мы не потерпим таких беспорядков. Те, кого раздражают меры по борьбе с коронавирусом, и те, кто сомневается в их необходимости, могут выступать против них. Но я не могу понять, когда демонстранты позволяют врагам демократии и политическим агитаторам манипулировать собой. Все, кто демонстрирует солидарность с правыми экстремистами на улицах, все, кто идет вместе с неонацистами, ксенофобами и антисемитами, все, кто четко не отделяет себя от них, становятся причастными к ним.