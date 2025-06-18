Раскопки на местах боёв Великой Отечественной войны. Как возвращают имена героев?

Совсем скоро наступит день памяти жертв Великой Отечественной войны. 22 июня 1941-го жизнь многих людей разделилась на до и после, для каждого 3-го на территории Беларуси она и вовсе оборвалась. Но память о подвиге народа и цене Победы всегда с нами. И белорусы не прекратят восполнять пробелы истории, ведь за каждым ее фрагментом судьба человека. В 2025 году поисковики исследуют почти 190 мест уничтожения и массового захоронения белорусов в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Раскопки активно ведутся в Полоцком, Витебском, Рогачевском районах, а также в Могилеве и Ветке. Уже обнаружено свыше 500 фрагментов костных останков. Установлены имена 12 человек, 10 из которых – воины Красной армии. О том, как возвращают имена героям, – Анна Корольчук.

В 1941-м около деревни Стреньки проходила линия обороны. Останки погибших в противостоянии с фашистской агрессией здесь находят до сих пор. Без вести пропавших героев ищут и в 2025 году. К раскопкам на месте бывших сельских дворов приступил 52-й специализированный поисковый батальон.

Максим Кольчев, командир первой специализированной поисковой роты 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных Сил Беларуси:

Важно помнить подвиги тех людей, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. При проведении полевых поисковых работ, когда находятся медальоны, когда устанавливаются имена, на самом деле очень радостно, потому что родственники узнают, где погибли их родственники, находят их. И остается у них хотя бы их частичка. Полевой сезон у военнослужащих длится с марта по конец октября. Всего за 30 лет своей деятельности батальон отработал более 3 тысяч поисковых объектов. Бойцы подняли останки 50 тысяч солдат и мирных жителей, погибших в военные годы. Установили около 4 тысяч имен.