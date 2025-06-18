Раскопки на местах боёв Великой Отечественной войны. Как возвращают имена героев?
Совсем скоро наступит день памяти жертв Великой Отечественной войны. 22 июня 1941-го жизнь многих людей разделилась на до и после, для каждого 3-го на территории Беларуси она и вовсе оборвалась. Но память о подвиге народа и цене Победы всегда с нами. И белорусы не прекратят восполнять пробелы истории, ведь за каждым ее фрагментом судьба человека. В 2025 году поисковики исследуют почти 190 мест уничтожения и массового захоронения белорусов в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Раскопки активно ведутся в Полоцком, Витебском, Рогачевском районах, а также в Могилеве и Ветке. Уже обнаружено свыше 500 фрагментов костных останков. Установлены имена 12 человек, 10 из которых – воины Красной армии.
О том, как возвращают имена героям, – Анна Корольчук.
В 1941-м около деревни Стреньки проходила линия обороны. Останки погибших в противостоянии с фашистской агрессией здесь находят до сих пор. Без вести пропавших героев ищут и в 2025 году. К раскопкам на месте бывших сельских дворов приступил 52-й специализированный поисковый батальон.
Максим Кольчев, командир первой специализированной поисковой роты 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных Сил Беларуси:
Важно помнить подвиги тех людей, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. При проведении полевых поисковых работ, когда находятся медальоны, когда устанавливаются имена, на самом деле очень радостно, потому что родственники узнают, где погибли их родственники, находят их. И остается у них хотя бы их частичка.
Полевой сезон у военнослужащих длится с марта по конец октября. Всего за 30 лет своей деятельности батальон отработал более 3 тысяч поисковых объектов. Бойцы подняли останки 50 тысяч солдат и мирных жителей, погибших в военные годы. Установили около 4 тысяч имен.
Сергей Корнев, начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Иногда бывает, буквально через несколько часов мы уже можем какую-то предварительную информацию узнать, а бывает, что и несколько лет не получаем информации, потому что она либо вся разрозненная, либо надо конкретно знать, допустим, архив, в котором это надо найти. В сфере увековечения есть соглашение между государствами, входящими в состав СНГ, о совместной работе в увековечении памяти о защитниках Отечества, где в том числе предусматривается обмен, во-первых, информацией, а во-вторых, это поисковыми объединениями для совместного проведения полевых поисковых работ.
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