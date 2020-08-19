«Поднять народ, завести народ». Юрий Воскресенский о том, какие политтехнологии использовались объединённым штабом оппозиции

Новости Беларуси. В распоряжении телеканала СТВ попало интервью Юрия Воскресенского. Известный бизнесмен, в прошлом коммунист и депутат Мингорсовета рассказал о том, как стал политтехнологом объединенного штаба оппозиции, о методах влияния на электорат и почему все пошло не по их сценарию.

Юрий Воскресенский:

Фактически, это технологии цветных революций, которые все знают: поднять народ, завести народ, чтобы гражданин отказался работать, чтобы гражданин думал только об этом, используя аудиовизуальные картинки и провоцирование правоохранительных органов вызвать у него очень сильные эмоции. На это была направлена деятельность объединенного штаба. Обратите внимание, что у всех трех кандидатов не было никакой программы. Условно говоря, как говорили в классическом советском фильме: «бабам – цветы, дитям – мороженое». На этом вся программа заканчивалась. То есть вся кампания была построена только на эмоциях и негативе к определенным лицам в руководстве страны. Шли как таран – таран, чтобы раскачать и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию. Шли с лозунгом «Перемен!» Но, когда вопрос вставал каких перемен, детально, на этом все заканчивалось. Ну, перемен... А всем понятно, что перемены же так не осуществляются – это определенный процесс, растянутый во времени. Сейчас мы видим, что это деструктивно, что это было деструктивно, есть деструктивно и всегда будет деструктивно. Потому что критикуя – предлагай, а предлагая – действуй. Как созрело в голове именно 3 %? Ни 2, ни 5, ни 1, а почему 3 %? Юрий Воскресенский:

«Саша 3%»? Тут решили использовать старую технологию «чем больше ложь, тем больше в нее поверят». Поэтому решили: 4-5 % – это многовато, а вот 3 % – в самый раз. И зашло на ура. Молодежь всегда выходит, потому что она за любой кипиш, кроме голодовки. Поэтому, как только есть какое-то событие – сразу будет молодежь. А лозунги уже – это дело вторичное. То есть можно любой вложить? Юрий Воскресенский:

Абсолютно. Хоть «Хайль Гитлер»? Юрий Воскресенский:

Ну, такой уже – это слишком радикальный пример, некорректный, но любой вменяемый лозунг можно вложить. А белые ленточки – это просто Ctrl+С и Ctrl+V с цветных революций, которые были в других государствах? Юрий Воскресенский:

Белые ленточки – это от Навального. Очень эффективно, заходят на ура. Этот цвет очень позитивный, то есть дарит позитив, настрой хороший. Он ассоциируется с чистотой и добротой. Тем самым все люди, выходящие с белыми ленточками, кажутся и себе, и друг другу, и другим чистыми, добрыми, светлыми, с самыми лучшими помыслами и намерениями.

Юрий Воскресенский:

Все пошло совершенно по другому сценарию, и это сценарий цветной революции. Очевидно, что главными бенефициарами того, что происходит на улицах, являются третьи силы. И эти силы находятся за пределами территории Республики Беларусь. Не все считают, что Беларусь должна быть суверенной, независимой. Не все считают, что она должна на равных вести свою внешнюю политику и на равных разговаривать с такими странами, как Китай, Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация. Именно эти деструктивные силы и хотят привести нас к катастрофе. И уже именно они начали рулить нашей молодежью. Я имею в виду всем известные Telegram-каналы, находящиеся в Варшаве. Все пошло уже по их сценарию. И там, в этих Telegram-каналах, пошли публикации деструктивной направленности, с описанием различных средств сопротивления, различных средств самообороны, нападения на правоохранительные органы и все прочее. Очевидно, что третьи силы воспользовались определенной назревшей и не разрешившейся конструктивно конфликтной ситуацией, чтобы разжечь гражданский конфликт между различными слоями общества. Более того, на розжиге конфликтов они не остановились и перешли уже к конкретному детальному планированию массовых беспорядков. На улицах на передовую уже начали выходить не наши коллеги, мои коллеги, общественные активисты. Мы были оттеснены анархистскими и околокриминальными элементами. Почему околокриминальными? Юрий Воскресенский:

Криминальными элементами, которые начали управлять толпой и сводить свои счеты с силовиками. К сожалению, силовики тоже были спровоцированы, и это привело к тому, что мы сейчас имеем.