«Поднять народ, завести народ». Юрий Воскресенский о том, какие политтехнологии использовались объединённым штабом оппозиции
Новости Беларуси. В распоряжении телеканала СТВ попало интервью Юрия Воскресенского. Известный бизнесмен, в прошлом коммунист и депутат Мингорсовета рассказал о том, как стал политтехнологом объединенного штаба оппозиции, о методах влияния на электорат и почему все пошло не по их сценарию.
Юрий Воскресенский:
Фактически, это технологии цветных революций, которые все знают: поднять народ, завести народ, чтобы гражданин отказался работать, чтобы гражданин думал только об этом, используя аудиовизуальные картинки и провоцирование правоохранительных органов вызвать у него очень сильные эмоции. На это была направлена деятельность объединенного штаба.
Обратите внимание, что у всех трех кандидатов не было никакой программы. Условно говоря, как говорили в классическом советском фильме: «бабам – цветы, дитям – мороженое». На этом вся программа заканчивалась. То есть вся кампания была построена только на эмоциях и негативе к определенным лицам в руководстве страны. Шли как таран – таран, чтобы раскачать и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию. Шли с лозунгом «Перемен!» Но, когда вопрос вставал каких перемен, детально, на этом все заканчивалось. Ну, перемен... А всем понятно, что перемены же так не осуществляются – это определенный процесс, растянутый во времени. Сейчас мы видим, что это деструктивно, что это было деструктивно, есть деструктивно и всегда будет деструктивно. Потому что критикуя – предлагай, а предлагая – действуй.
Как созрело в голове именно 3 %? Ни 2, ни 5, ни 1, а почему 3 %?
Юрий Воскресенский:
«Саша 3%»? Тут решили использовать старую технологию «чем больше ложь, тем больше в нее поверят». Поэтому решили: 4-5 % – это многовато, а вот 3 % – в самый раз. И зашло на ура.
Молодежь всегда выходит, потому что она за любой кипиш, кроме голодовки. Поэтому, как только есть какое-то событие – сразу будет молодежь. А лозунги уже – это дело вторичное.
То есть можно любой вложить?
Юрий Воскресенский:
Абсолютно.
Хоть «Хайль Гитлер»?
Юрий Воскресенский:
Ну, такой уже – это слишком радикальный пример, некорректный, но любой вменяемый лозунг можно вложить.
А белые ленточки – это просто Ctrl+С и Ctrl+V с цветных революций, которые были в других государствах?
Юрий Воскресенский:
Белые ленточки – это от Навального. Очень эффективно, заходят на ура. Этот цвет очень позитивный, то есть дарит позитив, настрой хороший. Он ассоциируется с чистотой и добротой. Тем самым все люди, выходящие с белыми ленточками, кажутся и себе, и друг другу, и другим чистыми, добрыми, светлыми, с самыми лучшими помыслами и намерениями.
Юрий Воскресенский:
Все пошло совершенно по другому сценарию, и это сценарий цветной революции. Очевидно, что главными бенефициарами того, что происходит на улицах, являются третьи силы. И эти силы находятся за пределами территории Республики Беларусь.
Не все считают, что Беларусь должна быть суверенной, независимой. Не все считают, что она должна на равных вести свою внешнюю политику и на равных разговаривать с такими странами, как Китай, Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация. Именно эти деструктивные силы и хотят привести нас к катастрофе. И уже именно они начали рулить нашей молодежью.
Я имею в виду всем известные Telegram-каналы, находящиеся в Варшаве. Все пошло уже по их сценарию. И там, в этих Telegram-каналах, пошли публикации деструктивной направленности, с описанием различных средств сопротивления, различных средств самообороны, нападения на правоохранительные органы и все прочее.
Очевидно, что третьи силы воспользовались определенной назревшей и не разрешившейся конструктивно конфликтной ситуацией, чтобы разжечь гражданский конфликт между различными слоями общества. Более того, на розжиге конфликтов они не остановились и перешли уже к конкретному детальному планированию массовых беспорядков. На улицах на передовую уже начали выходить не наши коллеги, мои коллеги, общественные активисты. Мы были оттеснены анархистскими и околокриминальными элементами.
Почему околокриминальными?
Юрий Воскресенский:
Криминальными элементами, которые начали управлять толпой и сводить свои счеты с силовиками. К сожалению, силовики тоже были спровоцированы, и это привело к тому, что мы сейчас имеем.
Юрий Воскресенский:
Надо всем, кто любит страну, кто является патриотом, государственником, призвать своих детей – да и самих – уйти с улиц, уйти с площадей и сесть за площадки для переговоров. Со времен Полоцкого княжества мы впервые в своей истории оформились как независимое суверенное государство. Впервые. И даже такие радикальные оппоненты руководителя страны как Зенон Станиславович Позняк – даже он осознал, что за какими-то беспорядками могут скрываться третьи силы. Они не обязательно могут быть с Запада, они могут быть и с Востока, и с Юга, и с Севера. Поэтому, когда мы ставим на чаши весов отношение к личности и отношение к государству, мы должны выбрать государство.
Если мы сейчас не остановимся, то мы можем потерять страну. А если даже она формально останется, то мы будем или жить под плеткой, или жить, обслуживая интересы транснациональных олигархов.
Сейчас все патриоты Беларуси, в том числе из оппозиции – старой, новой, деструктивной, конструктивной, любой другой – любые люди с альтернативным мнением должны встать на защиту государства. Лучше всего это сделать – проще всего, быстрее всего и оперативнее всего даже для всего процесса демократизации Беларуси – с тем лидером, который есть сейчас.
Хотел бы, пользуясь случаем, обратиться к моим друзьям, товарищам, знакомым – всем тем, чьими руками делают сейчас цветную революцию в Беларуси и разрушают наше молодое суверенное государство. Давайте все вместе повлияем и не допустим, чтобы этот план третьих сил реализовался.
Поэтому я обращаюсь к своим друзьям, знакомым, близким. К Федуте Александру, к Рынкевичу Игорю, к Волчеку Олегу, к Максиму Знаку, к Оле Карач, к Диме Болкунцу. К представителям так называемой титульной оппозиции Юрию Губаревичу, Анатолию Лебедько, Ольге Ковальковой. К представителям штаба Цепкало Андрею Ланкину, к представителю компании «Право выбора» Виктору Янчуревичу. К моим коллегам по штабу Виктора Дмитриевича Бабарико – Семенцову Сергею, Новик Анне, Шелег Эдуарду, Сергееву Сергею, Жуковой Светлане, к Самсонченко Сергею, к Якимович Татьяне.
Ребята, мы знаем друг друга десятки лет. Нам не надо допустить развалить нашу страну. Со всеми проблемами мы разберемся. Я уверен, перемены будут. Но все это должно произойти не под воздействием насилия и на фоне насилия, а в рамках легальных политических процедур. Ребят, давайте остудим свой пыл, давайте успокоимся, давайте возьмем паузу. Давайте придем в себя. Власть открыта к диалогу, и этот диалог состоится. Давайте уйдем с улиц, давайте уберем своих детей с этих улиц. Давайте просто, в конце концов, хорошенько выспимся и проснемся снова в той Беларуси, в которой мы жили до 9 августа. Поэтому время сейчас остановиться. Время подумать, время примириться, время вернуться к работе.