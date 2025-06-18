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Молодёжные организации Беларуси и Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве

18 июня 2025 19:03
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Отношения Беларуси и Азербайджана без преувеличения можно назвать дружескими. Они проверены годами (сотрудничеству более трех десятков лет) и постоянно укрепляются на всех уровнях, при этом потенциал для развития совместных проектов огромен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Молодежные организации Беларуси и Азербайджана заключили соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла в Совете Республики, став продолжением встречи Натальи Кочановой с руководством молодежных объединений Азербайджана. 

Наши страны связывает стратегическое партнерство, в основе которого взаимное уважение и доверие. И вполне логично, что развивать отношения в таком духе – молодому поколению. Уметь общаться, выстраивать диалог помогают совместные проекты. 

Между Минском и Баку организовано гуманитарное сотрудничество, налажен обмен студентами. Сегодня в рамках закрепленных договоренностей у молодежи появится еще больше возможностей поддерживать контакты. Вместе будут развивать волонтерские программы, разрабатывать двусторонние проекты в области молодежной политики, особое внимание и популяризации культур двух стран.

Молодёжные организации Беларуси и Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве-2

Александр Лукьянов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Очень важные соглашения, в основу которых заложено развитие двусторонних связей. Как по линии социально-гуманитарного сотрудничества, ряд сегментов, которые нам интересны. Это образование, работа в информационном пространстве. Ведь, как отмечают коллеги, мы действительно сталкиваемся с одними и теми же вызовами и угрозами. Так и развитие трудоустройства молодых людей, разработка тех законодательных платформ, которые бы позволяли молодым людям более эффективно социализироваться, находить себя в реальном секторе экономики.

Молодежное сотрудничество поддерживают опытные управленцы. На встрече с азербайджанским партнерами председатель Совета Республики предложила рассмотреть проекты по парламентской линии. А со дня на день делегацию молодых людей из Азербайджана встретят в Брестской крепости. Ребята станут участниками культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти». Он инициирован спикерами верхних палат парламентов Беларуси и России.

# Беларусь-Азербайджан # Молодежь Беларуси # Международное сотрудничество # Александр Лукьянов # Наталья Кочанова

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