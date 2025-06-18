Молодёжные организации Беларуси и Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве

Отношения Беларуси и Азербайджана без преувеличения можно назвать дружескими. Они проверены годами (сотрудничеству более трех десятков лет) и постоянно укрепляются на всех уровнях, при этом потенциал для развития совместных проектов огромен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодежные организации Беларуси и Азербайджана заключили соглашение о сотрудничестве. Церемония прошла в Совете Республики, став продолжением встречи Натальи Кочановой с руководством молодежных объединений Азербайджана.

Наши страны связывает стратегическое партнерство, в основе которого взаимное уважение и доверие. И вполне логично, что развивать отношения в таком духе – молодому поколению. Уметь общаться, выстраивать диалог помогают совместные проекты.

Между Минском и Баку организовано гуманитарное сотрудничество, налажен обмен студентами. Сегодня в рамках закрепленных договоренностей у молодежи появится еще больше возможностей поддерживать контакты. Вместе будут развивать волонтерские программы, разрабатывать двусторонние проекты в области молодежной политики, особое внимание и популяризации культур двух стран.