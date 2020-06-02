Таких столкновений не было с 60-х. Что говорят о происходящем в США местные жители и международные эксперты

Новости мира. В Беларуси продолжается кампания по сбору подписей потенциальных кандидатов в президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но далеко не все, похоже, используют этот период, чтобы заручиться законной поддержкой людей, а, напротив, устраивают провокации и призывают к беспорядкам. Сценарий до боли знаком и избит, равно как и известно отношение государства и общества к подобным вещам. Спокойная и безопасная жизнь – главное достояние нашей страны, и белорусы это ценят. Государство эту безопасность гарантирует.

Во что может вылиться уличная провокация, как из искры может разгореться пламя и как вмиг в этом «государственном» пожаре оказываются самые обычные мирные люди? Свежий пример из США, где уже больше недели продолжаются беспорядки. Они охватили 140 американских городов. Выступая с заявлением, американский президент назвал происходящее актами внутреннего терроризма.

Дональд Трамп заявил о намерении задействовать вооруженные силы для восстановления порядка в стране. Жительница США: мы хотим справедливости для погибшего Джорджа Флойда, но хотелось бы достичь этого мирным путём Вандализм, грабеж и атаки на полицию – все это стало привычным сопровождением обычного дня в Америке.

А с наступлением ночи буквально на каждом шагу пожар. Трамп: если город или штат отказываются предпринимать действия, необходимые для защиты, я разверну ВС США и решу проблему за них Дональд Трамп назвал охватившие страну беспорядки актами внутреннего терроризма. Президента возмутили захваты полицейского участка в Вашингтоне и разрушения у мемориалов Линкольна и Второй мировой войны. Чтобы остановить насилие и восстановить безопасность, Трамп готов на радикальный ответ.

Дональд Трамп, президент США:

Я посылаю тысячи и тысячи тяжеловооруженных солдат, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, чтобы положить конец беспорядкам, мародерству, вандализму, нападениям и бессмысленному уничтожению имущества. Мы предупреждаем всех – наш семичасовой комендантский час будет строго соблюдаться. Те, кто угрожает невинной жизни и собственности, будут арестованы, задержаны и привлечены к ответственности в полном объеме закона. Я хочу, чтобы организаторы этого террора были предупреждены о том, что вам грозит суровое уголовное наказание и длительные сроки тюремного заключения.

2 июня стало известно о четверых полицейских, раненых в перестрелке с протестующими в Сент-Луисе, штат Миссури. Под угрозой – основная часть жителей городов Америки. «Смотрите, разбитые витрины». Что говорят о событиях в США очевидцы Местные утверждают, что половина мародеров – приезжие. Они здесь не для того, чтобы поддержать семью скончавшегося афроамериканца, а чтобы грабить и убивать невинных людей.