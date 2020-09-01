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Александр Лукашенко: вы понимаете, кто за нас взялся. «Идите поздравьте его с днём рождения. Дураки! Они с огнём играются»

01 сентября 2020 20:49
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Новости Беларуси. 1 сентября Александр Лукашенко посетил Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Глава государства пообщался с журналистами. Александр Лукашенко ответил на вопросы белорусских и зарубежных СМИ.

Александр Лукашенко признает: в сложившейся ситуации больше всего его заботит будущее нашего народа и той страны, которую построили общим трудом. На эмоциях ведь ничего не стоит наломать дров.  

Александр Лукашенко: вы понимаете, кто за нас взялся. «Идите поздравьте его с днём рождения. Дураки! Они с огнём играются»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Дело здесь не во власти. Дело в том, что я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, окровавленный этот кусок, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это не люстрация будет, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками. У нас будут ягодки.  

Вы понимаете, кто за нас взялся, и вы видите, кто управляет. Вы-то уже видите: «Идите туда» – и рисуют квадрат – «Остановитесь». Через некоторое время: «Идите туда» – рисуют новый квадрат. А потом идите поздравьте его с днем рождения. Дураки! Они с огнем играются.  

Александр Лукашенко: вы понимаете, кто за нас взялся. «Идите поздравьте его с днём рождения. Дураки! Они с огнём играются»-4

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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