Министерства здравоохранения Беларуси и Омана подписали меморандум о взаимопонимании

Технологии в лечении и диагностике, медицинское образование, производство лекарственных препаратов – Беларусь и Оман договорились продолжить сотрудничество в области здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Маскат в сфере медицины могут совместно сделать больше. А подписанный 18 июня документ поможет усилить это взаимодействие. Об этом на встрече с министром здравоохранения Султаната Оман заявил глава белорусского профильного ведомства – Александр Ходжаев. Арабской стране интересен опыт Беларуси, и коллеги из Омана намерены его активно использовать.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси: Наша система здравоохранения известна во всем мире. Различные специалисты, в том числе из дальних стран, знают нашу систему и приезжают сюда в том числе обучатся. Более широкие знания и возможности, которые есть у нашей страны, конечно, мы это все продемонстрируем и покажем.

Хиляль бин Али Аль Сабти, министр здравоохранения Омана:

В преддверии подписания мы провели ряд переговоров и консультаций. Главная цель визита – обмен мнениями. Мы посетим ведущие учреждения здравоохранения и профильного образования, также увидим производство лечебных препаратов. Хотим выразить благодарность за организацию визита. Мы многое ожидаем от него.

Визит представителей сферы здравоохранения из Султаната Оман в Беларусь продлится в течение двух дней. Запланирована насыщенная деловая программа.