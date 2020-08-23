«Это всё мы видели своими глазами»: житель Германии стал свидетелем акции протеста в Минске

Новости Беларуси. Тысячи белорусов в эти непростые дни говорят о поддержке своей страны, о мирном будущем нашего общего дома, о том, что все мы вместе должны сохранить то, что строили годами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Очевидцем акций протеста на улице Притыцкого в Минске стал житель Германии.

Русский немец Андреас Миллер – бизнесмен. Поэтому привык верить только себе. Хватило пяти раз съездить в Беларусь, чтобы убедиться – в страну можно вкладывать деньги. Порядочным инвесторам нужны стабильные правила игры. А не беспорядки, которыми встретил его всегда до этого уютный Минск.