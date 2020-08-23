Прямой эфир

«Это всё мы видели своими глазами»: житель Германии стал свидетелем акции протеста в Минске

23 августа 2020 18:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тысячи белорусов в эти непростые дни говорят о поддержке своей страны, о мирном будущем нашего общего дома, о том, что все мы вместе должны сохранить то, что строили годами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.   

Очевидцем акций протеста на улице Притыцкого в Минске стал житель Германии.  

Русский немец Андреас Миллер – бизнесмен. Поэтому привык верить только себе. Хватило пяти раз съездить в Беларусь, чтобы убедиться – в страну можно вкладывать деньги. Порядочным инвесторам нужны стабильные правила игры. А не беспорядки, которыми встретил его всегда до этого уютный Минск. 

«Это всё мы видели своими глазами»: житель Германии стал свидетелем акции протеста в Минске-1

Андреас Миллер, бизнесмен (Германия):
Это все организовано и это все мы видели своими глазами. Не только, что там были подготовлены коктейли Молотова, допустим, была перегорожена по команде проезжая часть на улице Притыцкого. Но и то, что стояли прямо у обочины на дороге, то, что время от времени подъезжали мотоциклисты, ребята в шлемах к ним подходили люди. И он громко через этот шлем, так как я мог слышать, говорил: сейчас сделаем то-то, то-то, то-то и уезжал. Он, наверное, говорил: они еще там, могут пройти там, могут пройти там. То есть это хоть что вы мне говорите это не элементы мирной демонстрации.    

Андреас педант. Поэтому показывает свой паспорт. Он настоящий. Он знает, как пишут о Беларуси в Германии и что ожидать от Telegram-каналов. Поэтому мирные протесты, которые разгоняли белорусские ОМОНовцы – снял на видео.

«Это всё мы видели своими глазами»: житель Германии стал свидетелем акции протеста в Минске-4

Неужели это белорусы, которые поют о себе, что они мирные люди.

«Это всё мы видели своими глазами»: житель Германии стал свидетелем акции протеста в Минске-7

Житель Германии стал очевидцем протестов Минске на Притыцкого. Что он говорит – читайте здесь.

# Акции протеста # общество # Андреас Миллер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мужчины-руководители и помощь, наоборот, просят и советуются». О женщинах в уборочной кампании
23 августа 2020 18:16

«Мужчины-руководители и помощь, наоборот, просят и советуются». О женщинах в уборочной кампании

Жена механизатора рассказала о работе мужа: «Он спал и видел. Трактор – это его жизнь, это его всё»
23 августа 2020 18:11

Жена механизатора рассказала о работе мужа: «Он спал и видел. Трактор – это его жизнь, это его всё»

Показываем единственную девушку в Беларуси, которая работает на комбайне. Ей едва исполнилось 19
23 августа 2020 18:08

Показываем единственную девушку в Беларуси, которая работает на комбайне. Ей едва исполнилось 19