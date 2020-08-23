«Это всё мы видели своими глазами»: житель Германии стал свидетелем акции протеста в Минске

Новости Беларуси. Тысячи белорусов в эти непростые дни говорят о поддержке своей страны, о мирном будущем нашего общего дома, о том, что все мы вместе должны сохранить то, что строили годами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Очевидцем акций протеста на улице Притыцкого в Минске стал житель Германии.
Русский немец Андреас Миллер – бизнесмен. Поэтому привык верить только себе. Хватило пяти раз съездить в Беларусь, чтобы убедиться – в страну можно вкладывать деньги. Порядочным инвесторам нужны стабильные правила игры. А не беспорядки, которыми встретил его всегда до этого уютный Минск.
Андреас Миллер, бизнесмен (Германия):
Это все организовано и это все мы видели своими глазами. Не только, что там были подготовлены коктейли Молотова, допустим, была перегорожена по команде проезжая часть на улице Притыцкого. Но и то, что стояли прямо у обочины на дороге, то, что время от времени подъезжали мотоциклисты, ребята в шлемах – к ним подходили люди. И он громко через этот шлем, так как я мог слышать, говорил: сейчас сделаем то-то, то-то, то-то и уезжал. Он, наверное, говорил: они еще там, могут пройти там, могут пройти там. То есть это – хоть что вы мне говорите – это не элементы мирной демонстрации.
Андреас педант. Поэтому показывает свой паспорт. Он настоящий. Он знает, как пишут о Беларуси в Германии и что ожидать от Telegram-каналов. Поэтому мирные протесты, которые разгоняли белорусские ОМОНовцы – снял на видео.
Неужели это белорусы, которые поют о себе, что они мирные люди.
Житель Германии стал очевидцем протестов Минске на Притыцкого. Что он говорит – читайте здесь.