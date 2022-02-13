Азарёнок: у вас нет ощущения, что вас преследуют дебилы? Когда слежу за западными политиками, не могу от него избавиться

Новости Беларуси. У нас они устраивали геноцид, а вот у себя, похоже, пропустили настоящее уничтожение генофонда. Заявления западных политиков и журналистов все чаще за пределами здравого смысла, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина продолжат. Авторская рубрика «Паноптикум».

Григорий Азаренок, СТВ:

У вас нет ощущения, что вас преследуют дебилы? Я вот, когда читаю новости, когда слежу за западными политиками, не могу от него избавиться. Ну натуральные же дебилы! В прямом смысле этого слова. Такое ощущение, что вместо них можно посадить на кресло орангутана, ослика или пони. И это не преувеличение, это «Паноптикум». На этой неделе они просто отжигали. Сначала великий гуманитарий Псаки прокомментировала слова Путина о терпящей красавице и заявила, что «шутки о насилии неприемлемы для американского правительства». Серьезно, она это сказала. То есть они реально уже не понимают слова, сочетания, предложения. С ними надо в кубики еще в детском саду играть, сводить к неврологу, ортопеду, педиатру, кто там еще работает со сложными детишками. Но она – представитель президента ядерной державы. Я, наверное, понимаю, почему они везде хотят поставить у руля комиков, домохозяек и блогеров. Это один уровень, одна шкала понимания. Они желают всем вместе пускать слюни на закат. Ладно, Псаки известна нам еще со времен флота в берегах Беларуси. Но я не ожидал, что ее можно превзойти. Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азаренок:

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из Республиканской партии во время ТВ-эфира хотела обвинить Нэнси Пелоси в создании полиции гестапо, а произнесла «полиция гаспачо». Гаспачо – это такой испанский холодный суп. Она конгрессмен. Она долго училась. Она не притворяется. И самое поразительное – они все это делают с выражением лица вселенской важности. Синдром Даннинга-Крюгера: дебил не догадывается о том, что он дебил. Но они же порождают вокруг себя дебилов. А затем пришло время выступать их начальнику.

У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину, то есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно. Григорий Азаренок:

В одном предложении перепутать Украину, Ирак и Афганистан. А что тут такого для президента? Ну что не так? Что? Чем отличается афганец от украинца? Не удивлюсь, если они предложат сала не тому.

Григорий Азаренок:

Но у деда бидона все можно списать на преклонные года. Шал, кет, как говорится. Но вот мисс Трасс – министр иностранных дел Великобритании – вполне еще дама бальзаковская. И тут у меня вопрос к нашим зрителям: Ростов и Воронеж – это Россия? Вы наивно ответите, что да. Ха, это вы просто не в курсе последних трендов демократии. Великобритания никогда не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Это она заявила на переговорах с Сергеем Лавровым. И в чем неправ российский министр, когда говорит «дебилы». Ну, вы поняли. Вы думаете, что это сейчас началось? Еще в начале своей предвыборной кампании Буш-младший признался, что первой книгой, которую он прочел, была детская сказка «Очень голодная гусеница».

Все бы хорошо, мы все начинали именно с детских сказок. Только вот дотошные журналисты выяснили, что издана она была впервые тогда, когда будущему президенту США было 23 года. Представляете, он в первый раз книгу открыл в 23 года. Может поэтому ему было приятно пожать руку храброму иракскому гражданину, которому Саддам Хусейн отрезал руку? Это прямая цитата. Григорий Азаренок:

Зато они кристально честные. Ну вот никогда не врут. Они просто говорят и тут же забывают. Такое бывает, когда мозги, как у рыбки гуппи, а слова «совесть» в языке просто нет.

Мы договорились, что территория НАТО не будет расширяться на восток. Это, кстати говоря, касается не только ГДР, которую мы не хотим просто так захватить. Расширения НАТО не будет вообще нигде. Григорий Азаренок:

Они строят планету дебилов. Быть хоть немного развитым скоро станет страшным уголовным преступлением, за которое будут запытывать до смерти в секретных тюрьмах США. Будут проводить лоботомию, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не крикнул, не возмутился, не сказал, что мы живем на острове дураков. А добрый мультик про Незнайку этот коллективный мистер Спрутс просто запретит. Алена Дзиодзина: трагедия Запада в том, что их фокус внимания сместился на выживание тактикой паразита. Читайте здесь.