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Азарёнок: у вас нет ощущения, что вас преследуют дебилы? Когда слежу за западными политиками, не могу от него избавиться

13 февраля 2022 18:59
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Новости Беларуси. У нас они устраивали геноцид, а вот у себя, похоже, пропустили настоящее уничтожение генофонда. Заявления западных политиков и журналистов все чаще за пределами здравого смысла, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина продолжат. Авторская рубрика «Паноптикум».

Азарёнок: у вас нет ощущения, что вас преследуют дебилы? Когда слежу за западными политиками, не могу от него избавиться-1

Григорий Азаренок, СТВ:
У вас нет ощущения, что вас преследуют дебилы? Я вот, когда читаю новости, когда слежу за западными политиками, не могу от него избавиться. Ну натуральные же дебилы! В прямом смысле этого слова. Такое ощущение, что вместо них можно посадить на кресло орангутана, ослика или пони. И это не преувеличение, это «Паноптикум».

На этой неделе они просто отжигали. Сначала великий гуманитарий Псаки прокомментировала слова Путина о терпящей красавице и заявила, что «шутки о насилии неприемлемы для американского правительства». Серьезно, она это сказала. То есть они реально уже не понимают слова, сочетания, предложения. С ними надо в кубики еще в детском саду играть, сводить к неврологу, ортопеду, педиатру, кто там еще работает со сложными детишками. Но она – представитель президента ядерной державы.

Я, наверное, понимаю, почему они везде хотят поставить у руля комиков, домохозяек и блогеров. Это один уровень, одна шкала понимания. Они желают всем вместе пускать слюни на закат.

Ладно, Псаки известна нам еще со времен флота в берегах Беларуси. Но я не ожидал, что ее можно превзойти. Подробнее в видеоматериале.

Азарёнок: у вас нет ощущения, что вас преследуют дебилы? Когда слежу за западными политиками, не могу от него избавиться-4

Григорий Азаренок:
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из Республиканской партии во время ТВ-эфира хотела обвинить Нэнси Пелоси в создании полиции гестапо, а произнесла «полиция гаспачо». Гаспачо – это такой испанский холодный суп. Она конгрессмен. Она долго училась. Она не притворяется. И самое поразительное – они все это делают с выражением лица вселенской важности. Синдром Даннинга-Крюгера: дебил не догадывается о том, что он дебил. Но они же порождают вокруг себя дебилов. А затем пришло время выступать их начальнику.

Азарёнок: у вас нет ощущения, что вас преследуют дебилы? Когда слежу за западными политиками, не могу от него избавиться-7

У нас не было ни малейшей возможности объединить Украину, то есть, простите, Ирак. Афганистан! Этого добиться было невозможно.

Григорий Азаренок:
В одном предложении перепутать Украину, Ирак и Афганистан. А что тут такого для президента? Ну что не так? Что? Чем отличается афганец от украинца? Не удивлюсь, если они предложат сала не тому.

Азарёнок: у вас нет ощущения, что вас преследуют дебилы? Когда слежу за западными политиками, не могу от него избавиться-10

Григорий Азаренок:
Но у деда бидона все можно списать на преклонные года. Шал, кет, как говорится. Но вот мисс Трасс – министр иностранных дел Великобритании – вполне еще дама бальзаковская. И тут у меня вопрос к нашим зрителям: Ростов и Воронеж – это Россия? Вы наивно ответите, что да. Ха, это вы просто не в курсе последних трендов демократии. Великобритания никогда не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Это она заявила на переговорах с Сергеем Лавровым. И в чем неправ российский министр, когда говорит «дебилы». Ну, вы поняли.

Вы думаете, что это сейчас началось? Еще в начале своей предвыборной кампании Буш-младший признался, что первой книгой, которую он прочел, была детская сказка «Очень голодная гусеница».

Азарёнок: у вас нет ощущения, что вас преследуют дебилы? Когда слежу за западными политиками, не могу от него избавиться-13

Все бы хорошо, мы все начинали именно с детских сказок. Только вот дотошные журналисты выяснили, что издана она была впервые тогда, когда будущему президенту США было 23 года. Представляете, он в первый раз книгу открыл в 23 года. Может поэтому ему было приятно пожать руку храброму иракскому гражданину, которому Саддам Хусейн отрезал руку? Это прямая цитата.

Григорий Азаренок:
Зато они кристально честные. Ну вот никогда не врут. Они просто говорят и тут же забывают. Такое бывает, когда мозги, как у рыбки гуппи, а слова «совесть» в языке просто нет.

Азарёнок: у вас нет ощущения, что вас преследуют дебилы? Когда слежу за западными политиками, не могу от него избавиться-16

Мы договорились, что территория НАТО не будет расширяться на восток. Это, кстати говоря, касается не только ГДР, которую мы не хотим просто так захватить. Расширения НАТО не будет вообще нигде.

Григорий Азаренок:
Они строят планету дебилов. Быть хоть немного развитым скоро станет страшным уголовным преступлением, за которое будут запытывать до смерти в секретных тюрьмах США. Будут проводить лоботомию, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не крикнул, не возмутился, не сказал, что мы живем на острове дураков. А добрый мультик про Незнайку этот коллективный мистер Спрутс просто запретит.

Алена Дзиодзина: трагедия Запада в том, что их фокус внимания сместился на выживание тактикой паразита. Читайте здесь.

Азарёнок: у вас нет ощущения, что вас преследуют дебилы? Когда слежу за западными политиками, не могу от него избавиться-19

Григорий Азаренок:
Однажды в Лондоне произошло событие, о котором не любят упоминать демократические историки. Вифлеемское аббатство было переименовано в знаменитую психбольницу Бедлам. Чувствуете сочетание слов: Вифлеем – Бедлам. Словно кто-то хочет пустить историю не по библейскому пути, а по справочнику сумасшедшего дома. Мы сейчас наблюдаем этих буйных пациентов. Они прыгают нагишом, танцуют, орут, брызжут пеной, хлещут друг друга. Так и вершится политика Запада. Но ведь там есть главврач. Тот, о котором больные не догадываются. Тот, кто двигает их поведением. И его главная задача – довести их до полного безумия и пустить уничтожать здоровых. Нас с вами, наши страны. Но психопаты не подозревают, в чем сила здоровых людей. Они не могут своими дырявыми, даже не куриными, амебными мозгами понять, в чем наша правда. А она – в полноте жизни. В нашей цельности. В нашей истине. В нашем Президенте. Когда видишь, ощущаешь все краски этого мира, от красоты природы до поэзии труда. Когда нет наполовину, когда все живое, каждое слово и каждая мысль. В этом наша правда, в этом наш лидер. И дегенератам его никогда не победить. А бедлам мы уничтожим.

Лукашенко в интервью Соловьеву: «Когда-то Украина всех нас кормила в Советском Союзе. Сейчас мы поставляем». Подробнее здесь.

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