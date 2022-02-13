Режиссёр Елена Турова: «Если бы предложили уехать, очень бы серьёзно подумала»

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Елена Турова, режиссер, сценарист, педагог. Юлия Артюх, СТВ:

Вы обмолвились про первую картину. Интересны ваши эмоции, воспоминания, как это было. Понятно, отец отреагировал своеобразно, он отпустил вас в свободное плавание. Но, может, кто-то оказал влияние, помог или наоборот?

Елена Турова, режиссер, сценарист, педагог:

Там, скорее, было стечение обстоятельств. У меня получилось с первой картиной запуститься, помог Игорь Викторович Волчек, который в то время практически собрал мультстудию, которая была в достаточно плачевном состоянии, потому что многие наши специалисты (это 1990-е годы) ушли в другую контору, где была создана другая мультстудия. К сожалению, она там тоже долго не просуществовала. Но у нас на киностудии был вопрос: будет ли вообще мультстудия, потому что людей осталось достаточно мало. Волчек тогда возглавил оставшийся коллектив, мультстудия осталась. Я к тому времени (это был уже не первый год моей работы) уже занималась на курсах художников-мультипликаторов. Поняла, раз я здесь нахожусь, надо набирать какие-то профессиональные навыки. Я писала, потому что я закончила литературный факультет. Я писала сценарии. К тому времени по моим сценариям снимались рекламные ролики анимационные, но у меня были сценарии и на 10-минутные фильмы анимационные. Они лежали у меня в столе. Когда было понятно, что мультстудия будет существовать, я собрала то, что у меня было написано, и отнесла Волчеку, показала, что лежит. Он говорит: «Завтра приходи, я почитаю». Я пришла, он говорит: «В принципе ставить можно любой, они все достаточно неплохие. Если найдешь художника-постановщика. У тебя какое образование?» Я говорю, что высшее, я на курсах учусь уже. Он говорит: «Ладно, найдешь художника-постановщика – будем запускать дебют». И я озадачилась, где взять художника-постановщика.

Была забавная история, как я познакомилась заново с Володей Бороховым, который стал художником-постановщиком на моей картине. Мне посоветовали совершенно другого парня. Я не знала, как тот выглядит, мне объяснили: с наших курсов, он там занимается. Придешь в театральную академию, тогда назывался институт театрально-художественный, на кафедру графиков, он сидит в том-то кабинете. Я прихожу туда, сидит, как зовут, не знаю, но лицо знакомое, потому что мы вместе на курсах занимались. Не похож. Я точно знаю, что я этого человека знаю, что он ходит на курсы художников-мультипликаторов вместе со мной, просто мы не знакомились. Я говорю, что вот такое дело. Хочешь быть художником-постановщиком, мы запустимся. Он говорит: «Я хочу». Хорошо, приводим, я говорю: «Вот это Андрей Майоров». Он говорит: «Нет, я Владимир Борохов». Где-то так оно и получилось. Но честно скажу, что ни разу не пожалела. Володя Борохов замечательный художник-постановщик оказался. Очень творческий, трудолюбивый, усидчивый. К сожалению, он уехал через несколько лет. Сейчас он живет в другой стране и там работает. Такие у нас реалии, что часто творческие люди уезжают, находят там свое призвание. О работе в других странах

Юлия Артюх:

А вам не предлагали никогда уехать? Елена Турова:

Нет, мне не предлагали уехать. А если бы предложили, я бы очень серьезно подумала. Наверное, у каждого человека свое отношение к этому вопросу. Это мои корни. Я как-то так чувствую. Я не говорю, что не надо никуда ездить. Надо смотреть новые горизонты, обмениваться опытом. Все это очень полезно. Я люблю путешествовать, безумно люблю ездить. Наверное, это один из моих главных приоритетов в жизни. Просто, к сожалению, путешествия – довольно дорогостоящее удовольствие. Поэтому когда у меня есть возможность, я куда-то еду. Если меня приглашают, получается удачный случай – фестивали какие-то или кинофорумы, никогда не откажусь, даже если это не очень раскрученный город. Но жить… Я приезжаю в Минск, вдыхаю здесь свой воздух. Мне хорошо именно здесь.