Это фильм про нашу славянскую мифологию! Когда белорусы смогут увидеть уникальный мультфильм?

Елена Турова, режиссер, сценарист, педагог:

Сейчас мы работаем над новой картиной. Это картина-фэнтези, приключенческое фэнтези. «Песня Сирин». Она создается по сценарию, который занял первое место в конкурсе сценариев полнометражного анимационного фильма среди молодых сценаристов. Этот конкурс проводила несколько лет назад киностудия «Беларусьфильм». «Песня Сирин» заняла первое место. Сейчас, спустя несколько лет, была запущена в производство. Если очень в общих чертах, то он связан с нашими культурными славянскими ценностями, с нашей славянской мифологией, которую, к сожалению, бегло, вскользь проходят в школах. Может, кто-то что-то слышал про Перуна, про Дажбога, но кто и что такое, не очень сильно знают. Но зато прекрасно знают, кто такой Зевс, Афина, Аполлон. Это все известно. Мы прекрасно знаем греческих богов, знаем, кто такой Один, Тор. А наш пантеон остается нераскрученным. Когда мы занялись этим материалом, у нас просто распахнулись глаза от того, насколько, оказывается, это интересно. Это пласт некопаный, насколько там много этих интересных персонажей.

Юлия Артюх:

Когда сможем увидеть эту картину?