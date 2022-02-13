Частный детсад, фитнес-центр и пошив костюмов. Какие бизнес-проекты создали белоруски с использованием субсидий?

Новости Беларуси. Экстренные службы всегда готовы прийти на помощь. Но в первую очередь позаботиться о себе и своем здоровье должен сам человек. Это, кстати, предусматривает и новый проект Конституции, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. А вообще любое дело начинается с личной ответственности. Снова вспоминается Послание нашего Президента и вопрос белорусам от главы государства: способны ли вы брать ответственность на себя и проявлять инициативу? Герои нашего следующего репортажа с ответом уже определились.

Ну, иди ко мне, иди, давай. Ты уже устала, наверное, да? А у тебя еще фитнес. Из юристов в педагоги. Элина со своим бизнесом вышла на рынок чуть больше года назад. Минчанка получила субсидию и открыла собственный детский сад.

Элина Бурко, директор центра развития ребенка:

Прежде всего, конечно, это мягкое отношение к ребенку. Постараться увидеть его таланты и направить в нужное русло. У меня у самой трое детей, и они замечательные, они просто великолепные. Иногда мои близкие говорят о том, что просто дети твои выросли, разъехались, поэтому ты решила этим заняться. На самом деле это не совсем была моя идея. Просто мне хотелось дальше что-то новое попробовать. На легкие деньги здесь рассчитывать не приходится. Работа с детьми требует колоссальной отдачи, да и в сезон роста заболеваемости малыши посещают сад не так часто, как хотелось бы.

Элина Бурко:

Конечно, 70 раз нужно подумать, прежде чем идти в бизнес. Мы, наша страна, привыкли, что работаем в найме, нам спокойно, определенные социальные гарантии. Когда ты выходишь в бизнес, ничего у тебя этого нет. Да, субсидия государства 1 000 долларов. Я, видите, в 50 лет только подумала заняться бизнесом. А на самом деле человек должен реализовать себя прежде всего. Хотя найм – это тоже хорошая вещь, определенные плюсы есть. Ежегодно субсидии на развитие бизнеса только в столице получают больше сотни минчан. Не отстают и регионы.

Галина Буро, корреспондент:

На финансовую поддержку, а это больше 3 000 рублей, могут рассчитывать безработные, которые официально зарегистрированы в службе занятости. Условия такие: надо определиться с видом деятельности и составить бизнес-план. С этим, кстати, поможет государство – за месяц бесплатно обучат основам организационной и финансовой деятельности.

В топе – компьютерные, образовательные и парикмахерские услуги. Есть интерес у будущих предпринимателей к строительным и ремонтным работам, торговле и производству. Но сфера услуг – все же безусловный лидер. Ведь на старте вложения минимальны.

Светлана Леончик, начальник отдела рынка труда управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Среди тех, кто ступает на этот путь, как показывает наша статистика, 60 % женщины, они здесь более активны. Хотя среди безработных у нас 68 % мужчин. В этом плане женщины у нас тоже впереди. Их инициатива деловая, конечно, с них можно брать пример. Молодежь: у нас 30 % до 31 года. То есть хотя молодежи вообще среди безработных не больше 15 %, то этой поддержкой интересуются в большей степени, конечно, молодые люди. Они более энергичные и предприимчивые на рынке труда. В 2021 году не было ни одного отказа в предоставлении субсидии. Если она потрачена по целевому назначению, возвращать ничего не нужно. Если нет – возместить придется вдвойне. Правда, такие случаи редки. Ведь чаще открытие своего дела – настоящий праздник.

Мы готовим для Коробчиц на праздник народный, Масленица, гулянье весны. Он практически готов. Остались только небольшие детали.

Костюмы Жанна Бочкова отшивает сама – когда-то научилась на курсах кройки и шитья. Больше 30 лет отработала в культуре, была режиссером гродненских мероприятий и фестивалей национальных культур. И в какой-то момент поняла: созрела для собственного дела. Выполнила все условия для предоставления субсидии. Хватило и на покупку обуви под каждый костюм, и на ультрасовременные вешала-трансформеры. Очень мобильные. Они быстро разбираются и собираются. Мы можем приехать к заказчику, разложить вешалку, быстренько повесить костюмы, и люди сами подбирают, меряют и вешают обратно.

От народных праздников и детских утренников до вечеринок и корпоративов. Бизнес пошел в гору, ведь конкуренции в городе нет. Дополнительный плюс – талант к написанию сценариев и в прозе, и в стихах. Признается, самое сложное – сделать первый шаг. А в нужный момент хороший совет – половина счастья.

Жанна Бочкова, индивидуальный предприниматель:

Даже свои знакомые и друзья, которые говорили: ну почему ты не открываешь собственное дело, у тебя столько возможностей, у тебя такие творческие идеи. И я решила, что, наверное, пора. Очень долго боялась и сомневалась. Я пошла в администрацию Октябрьскую, и мне подсказали: попробуйте получить сначала субсидию на это дело. Я подумала: да, мне же нужны деньги. Не могу я пошить какую-то обувь, много чего нужно было, чтобы вложить в этот бизнес. Я пошла в центр занятости. В малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда субсидия выше – больше 4 000 рублей. Но порой бизнес-идею определяют не средства, а цель – скажем, принести своему населенному пункту пользу.

Вот здесь будет наша уютная небольшая студия. Именно здесь будут проходить у нас занятия с инструкторами. Здесь пока ведутся черновые работы, буквально вчера залили пол. Уже к 8 марта она планирует сделать подарок прекрасной половине населения Скиделя – открыть фитнес-студию. Хоть сама и не спортсменка, с двумя высшими – агроном и бухгалтер – после декретного отпуска фитнес-центр в своем городе не нашла. А это повод для бизнес-проекта.

Ольга Курочка, индивидуальный предприниматель:

На женщинах – это как на пуговках – все держится, и именно наше эмоциональное состояние помогает и в семье уют и хорошее настроение создавать, поэтому с такой идеей пришла в центр занятости и обратилась за субсидией. Это очень большая помощь, и я очень благодарна за нее, потому что, чтобы не было этой субсидии, может, так быстро это все и не началось. Со дня на день привезут инвентарь, закупленный по той самой субсидии. У нас будут и коврики хорошие закуплены, и гантели, фитболы, степ-платформы.

Инструкторов для групповых занятий уже нашла. А пока примеряет роль строителя. Вместе с родными. Дизайн-проект студии нарисовала знакомая по дружбе. И все с душой. Ольга Курочка:

Родители поддержали очень. И я им очень благодарна, потому что помощь просто неописуемая идет с их стороны, муж поддержал, ремонт мы делаем собственными руками.