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Новости по тегу #Алена Дзиодзина

Разногласия в Риге: что показал инцидент с временным закрытием КПП на белорусской границе?
15 августа 2026 17:58

Разногласия в Риге: что показал инцидент с временным закрытием КПП на белорусской границе?

Дзиодзина: Зеленский «прогнулся» – отставка Федорова показала, что его можно продавливать «через улицу»
24 июля 2026 08:03

Дзиодзина: Зеленский «прогнулся» – отставка Федорова показала, что его можно продавливать «через улицу»

Дзиодзина: гибридные атаки отличает психологическое давление на условного врага
17 июля 2026 11:42

Дзиодзина: гибридные атаки отличает психологическое давление на условного врага

Как Евросоюз зарабатывает на украинском конфликте? Объяснила Алена Дзиодзина
08 июля 2026 07:12

Как Евросоюз зарабатывает на украинском конфликте? Объяснила Алена Дзиодзина

Почему многовекторность – залог устойчивости? Мнение Алены Дзиодзиной
26 июня 2026 12:09

Почему многовекторность – залог устойчивости? Мнение Алены Дзиодзиной

«Единственный путь – договариваться!» Психолог проанализировала интервью Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия»
19 июня 2026 12:06

«Единственный путь – договариваться!» Психолог проанализировала интервью Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия»

От соагрессора к жертве: почему Зеленский сменил риторику в отношении Беларуси? Мнение Алены Дзиодзиной
13 июня 2026 15:38

От соагрессора к жертве: почему Зеленский сменил риторику в отношении Беларуси? Мнение Алены Дзиодзиной

Что ждет Армению в случае вступления в ЕС? Ответила Алена Дзиодзина
03 июня 2026 13:45

Что ждет Армению в случае вступления в ЕС? Ответила Алена Дзиодзина

Зачем Макрон звонил Лукашенко и что обсуждали? Мнение Алены Дзиодзиной
27 мая 2026 11:59

Зачем Макрон звонил Лукашенко и что обсуждали? Мнение Алены Дзиодзиной

Дзиодзина: динамичный мир требует сильных и адаптивных политиков
22 мая 2026 11:57

Дзиодзина: динамичный мир требует сильных и адаптивных политиков

Почему Беларусь выбирает партнерство с Китаем? Мнение психолога
14 мая 2026 10:32

Почему Беларусь выбирает партнерство с Китаем? Мнение психолога

Дзиодзина: Мерц сделал все, чтобы спровоцировать Трампа и оказаться в немилости
07 мая 2026 14:01

Дзиодзина: Мерц сделал все, чтобы спровоцировать Трампа и оказаться в немилости