Новости по тегу #Алена Дзиодзина

Алена Дзиодзина: «КПП на границе Беларуси и Латвии временно прекратило свою работу. По словам главы МВД Латвии, причиной послужили технические неполадки. В данном случае необходимо смотреть детально на символизм ситуации».
«Отстранение Федорова переросло в протесты на улицах и требования толпы убрать Сырского с должности. Другой вопрос в том, были эти акции спонтанными или организованными…»
«Согласитесь, что агрессивный человек никак не вызывает желания поворачиваться к нему спиной, в то время как страх угрозы порой провоцирует наносить удар первым».
«Политические международные отношения стран весьма далеки от литературной романтики. Чтобы не приходилось разочаровываться в высокопарных заявлениях, не нужно завышать ожидания от политических теорем про то, как бы сделать мир лучше».
«В свое время часть зарубежных журналистов и аналитиков предпринимали попытки критиковать курс белорусского Президента на многовекторность. Согласно их логике, таким образом Беларусь намеревалась усидеть одновременно на двух стульях».
«На прошлой неделе Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». Стоит отметить, что речь идет о политическо-новостной платформе с вещанием на ближневосточную аудиторию».
«Если раньше делался больший упор на то, чтобы связать имя Александра Лукашенко с образом агрессивного лидера или же соагрессора в украинском конфликте, то теперь речь идет о втягивании».
«Современные политические реалии таковы, что если в Брюсселе с большим желанием и очень стремительно готовы принимать тебя в свою большую европейскую семью, то это повод насторожиться».
«На днях мир получил известие о том, что Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил Александру Лукашенко».
«Уже не первый год человечество продолжает проживать период, когда политический ландшафт особенно нестабилен».
«На неделе Александр Лукашенко подписал директиву о практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Беларуси с Китаем».
Дональд Трамп намерен отозвать из Германии американских военных и еще ввел пошлины против немецкого автопрома. В чем же причина?
06 октября 2026 20:33
06 октября 2026 20:30
06 октября 2026 20:25
06 октября 2026 20:00
06 октября 2026 19:33
06 октября 2026 17:59
06 октября 2026 17:52
06 октября 2026 17:51