Алёна Дзиодзина: трагедия Запада в том, что их фокус внимания сместился на выживание тактикой паразита

Новости Беларуси. У нас они устраивали геноцид, а вот у себя, похоже, пропустили настоящее уничтожение генофонда. Заявления западных политиков и журналистов все чаще за пределами здравого смысла, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина продолжат. Авторская рубрика «Паноптикум».

Алена Дзиодзина, психолог:

Когда люди долгое время не пользуются какой-либо функцией своего организма, она постепенно превращается в рудимент. За ненадобностью. Нечто похожее произошло и в политике Запада. После развала СССР они потеряли сильнейшего конкурента на геополитической доске и расслабились. Для утверждения своей силы Штаты все больше шли путем подавления, скрытой агрессией диктата и хорошо научились выживать за счет кого-то. Однако параллельно западные игроки все меньше делали упор на развитие своей страны в долгосрочной перспективе, желая приумножать только собственное богатство. Но хороший бизнесмен и экономист – еще не значит хороший политик. У них мотивация власти разная. Эволюция государства значима для одних, другими движет желание самим стать богаче. И при таком подходе элит власть рано или поздно начинает испытывать дефицит действительно мудрых и адекватных политиков. Потому как думающие, образованные и своенравные люди у власти в таких случаях тоже становятся неудобными. Алена Дзиодзина:

Как мы знаем, американцы и не своих президентов со стержнем тоже не очень-то жалуют лишь потому, что ими сложнее управлять и манипулировать. Трагедия Запада в том, что на каком-то этапе их фокус внимания сместился на агрессивное подавление и выживание тактикой паразита. Какое-то время эта схема работала, но остальной мир не стоял на месте, и теперь расстановка на геополитической доске все больше начинает сменяться иным соотношением сил. И с этим западные игроки никак не могут смириться. Лихорадит их, лихорадят они. Весь остальной мир. У конкурентов опоры крепчают, а на Западе этим настолько встревожены, что ведут себя так, словно бы им нужен был экзорцист.