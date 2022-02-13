Алёна Дзиодзина: трагедия Запада в том, что их фокус внимания сместился на выживание тактикой паразита

Новости Беларуси. У нас они устраивали геноцид, а вот у себя, похоже, пропустили настоящее уничтожение генофонда. Заявления западных политиков и журналистов все чаще за пределами здравого смысла, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина продолжат. Авторская рубрика «Паноптикум».
Алена Дзиодзина, психолог:
Когда люди долгое время не пользуются какой-либо функцией своего организма, она постепенно превращается в рудимент. За ненадобностью. Нечто похожее произошло и в политике Запада. После развала СССР они потеряли сильнейшего конкурента на геополитической доске и расслабились. Для утверждения своей силы Штаты все больше шли путем подавления, скрытой агрессией диктата и хорошо научились выживать за счет кого-то. Однако параллельно западные игроки все меньше делали упор на развитие своей страны в долгосрочной перспективе, желая приумножать только собственное богатство. Но хороший бизнесмен и экономист – еще не значит хороший политик. У них мотивация власти разная. Эволюция государства значима для одних, другими движет желание самим стать богаче. И при таком подходе элит власть рано или поздно начинает испытывать дефицит действительно мудрых и адекватных политиков. Потому как думающие, образованные и своенравные люди у власти в таких случаях тоже становятся неудобными.
Алена Дзиодзина:
Как мы знаем, американцы и не своих президентов со стержнем тоже не очень-то жалуют лишь потому, что ими сложнее управлять и манипулировать. Трагедия Запада в том, что на каком-то этапе их фокус внимания сместился на агрессивное подавление и выживание тактикой паразита. Какое-то время эта схема работала, но остальной мир не стоял на месте, и теперь расстановка на геополитической доске все больше начинает сменяться иным соотношением сил. И с этим западные игроки никак не могут смириться. Лихорадит их, лихорадят они. Весь остальной мир. У конкурентов опоры крепчают, а на Западе этим настолько встревожены, что ведут себя так, словно бы им нужен был экзорцист.
Алена Дзиодзина:
На одной только неделе Байден по ходу дела забывает, говорил он про Афганистан, Ирак или Украину. Американская конгрессвумен оговаривается, путая гестапо с гаспачо. Но так и не замечает разницу между супом и карательной организацией. А зарубежные психотерапевты со всей серьезностью анализируют переговоры Макрона и Путина так все реалистично, что упаси господь где-то еще встретить такую логику – мозг не выдержит и уйдет.
Если кратко и без околонаучной воды, по их выводам президент России якобы очень плохой человек, потому что в зале переговоров был большой стол. Учитывая то, как на мир влияет коронавирус, меня как психолога дистанция через стол не смущает, но западным психотерапевтам не нравится. Потому что марамушта, потому что гладиолус, потому что потому. Понятно объяснила, как тут связаны интерпретация, мебель и личность, да?
Отличились на этой неделе не только в Америке. Невероятное открытие в географии совершило МИД Великобритании, решив, что Воронеж с Ростовом находятся в Украине, примерно в том самом месте, где и Луганск. Теперь божится, что перепутало. Так что шутки про британских ученых тоже перестали быть мемом.
Алена Дзиодзина:
А еще в этой запредельной компании якобы знают, проводить ли нам в Беларуси референдум и как строить свою политику. Вызывает доверие, верно? Но нужно учесть, что обычно люди говорят ерунду в нескольких случаях: если очень устали, когда их заставили, когда слишком взволнованы или они чересчур глупы. Нужное подчеркните сами.