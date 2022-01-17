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Азарёнок о белорусских военных: «Знают цену каждому своему слову, они понимают, что у них в руках боевое оружие»

17 января 2022 17:33
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Что стало триггером мятежа в Казахстане? Как проявилась сила союза после этих событий? Как помог миротворческий контингент урегулировать ситуацию в стране? Эксперты вместе с ведущими ток-шоу «По существу» рассмотрели военно-политические события начала 2022 года, сделали анализ прошлого и прогноз на будущее.  

Азарёнок о белорусских военных: «Знают цену каждому своему слову, они понимают, что у них в руках боевое оружие»-1

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:  
Я провел все эти дни с нашими войсками, когда летел. Казалось бы, молодые ребята летели. Хоть контрактники, но молодые. Летят в другую страну, неизвестность, впервые не учебная операция. Я смотрю, это особый склад людей. Они очень спокойные, они знают цену каждому своему слову, они понимают, что у них в руках боевое оружие.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
До этого Гриша мне рассказывал, что наши контрактники, миротворцы всегда шли на контакт с журналистами, что с нашими, что с российскими.  

Григорий Азаренок:  
Да, и они понимают, что в руках боевое оружие, что рядом гражданские, что они должны нас защитить. То есть это совершенно другой тип людей. Вот эти люди – это и есть соль земли, это те, кто в 41-м встает за СССР, за свою родину в Брестской крепости, те, кто в 14-м, 12-м году защищают свою родину. Самое сильное впечатление последних дней – это Президент и его встреча с миротворцами в Мачулищах, когда он говорит, что «сынки, я каждый день за вас молился». Это же не описать политологическими терминами, сразу возникает у солдат и Главнокомандующего связь, что за страну можно и умереть, если надо.  

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Кирилл Казаков:  
Президент, который выходит на защиту Минска с автоматом и сыном, понятное дело, что он не сможет не выйти и не поздороваться с теми людьми, которые полетели в другую страну защищать в том числе и его мир.  

Григорий Азаренок:  
Нас не поймут оппоненты – у них жрать, комфорт, либерализм, демократия.  

Алена Сырова, СТВ:  
Но вместе с тем они начинают тратить больше денег на укрепление своей обороноспособности.  

Григорий Азаренок:  
Я имею в виду наших оппонентов. Они не понимают, они не чувствуют, что такое человек в погонах, слова Главнокомандующего – «сынки, каждый день молился».  

Азарёнок о белорусских военных: «Знают цену каждому своему слову, они понимают, что у них в руках боевое оружие»-4

Кирилл Казаков:  
Понятие чести отсутствует.  

Григорий Азаренок:  
Вообще, абсолютно.  

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Григорий Азарёнок # Кирилл Казаков # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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