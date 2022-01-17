Азарёнок о белорусских военных: «Знают цену каждому своему слову, они понимают, что у них в руках боевое оружие»

Что стало триггером мятежа в Казахстане? Как проявилась сила союза после этих событий? Как помог миротворческий контингент урегулировать ситуацию в стране? Эксперты вместе с ведущими ток-шоу « По существу » рассмотрели военно-политические события начала 2022 года, сделали анализ прошлого и прогноз на будущее.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Я провел все эти дни с нашими войсками, когда летел. Казалось бы, молодые ребята летели. Хоть контрактники, но молодые. Летят в другую страну, неизвестность, впервые не учебная операция. Я смотрю, это особый склад людей. Они очень спокойные, они знают цену каждому своему слову, они понимают, что у них в руках боевое оружие.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

До этого Гриша мне рассказывал, что наши контрактники, миротворцы всегда шли на контакт с журналистами, что с нашими, что с российскими.

Григорий Азаренок:

Да, и они понимают, что в руках боевое оружие, что рядом гражданские, что они должны нас защитить. То есть это совершенно другой тип людей. Вот эти люди – это и есть соль земли, это те, кто в 41-м встает за СССР, за свою родину в Брестской крепости, те, кто в 14-м, 12-м году защищают свою родину. Самое сильное впечатление последних дней – это Президент и его встреча с миротворцами в Мачулищах, когда он говорит, что «сынки, я каждый день за вас молился». Это же не описать политологическими терминами, сразу возникает у солдат и Главнокомандующего связь, что за страну можно и умереть, если надо.

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Кирилл Казаков:

Президент, который выходит на защиту Минска с автоматом и сыном, понятное дело, что он не сможет не выйти и не поздороваться с теми людьми, которые полетели в другую страну защищать в том числе и его мир.

Григорий Азаренок:

Нас не поймут оппоненты – у них жрать, комфорт, либерализм, демократия.

Алена Сырова, СТВ:

Но вместе с тем они начинают тратить больше денег на укрепление своей обороноспособности.

Григорий Азаренок:

Я имею в виду наших оппонентов. Они не понимают, они не чувствуют, что такое человек в погонах, слова Главнокомандующего – «сынки, каждый день молился».